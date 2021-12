"Preciso viver para contar", diz Paulo Coelho

Não é preciso dizer que Paulo Coelho é um dos escritores brasileiros mais conhecidos mundo afora. Com 19 milhões de seguidores no Facebook e 9 milhões no Twitter, aos 66 anos, ele interage com fãs do mundo inteiro pela internet. Não à toa, foi na rede que surgiu a ideia para seu 28º livro, Adultério. A princípio, uma pesquisa em que 80% dos participantes falavam em depressão induzida por uma infidelidade conjugal seria usada como base para escrever um post no blog. Mas o "Mago" viu que o assunto rendia muito mais. Ele criou um triângulo amoroso em torno de Linda, jornalista suíça na casa dos 30 anos que não tinha do que se queixar da vida até que ouviu de um escritor a seguinte frase: "Não tenho o menor interesse em ser feliz, prefiro viver apaixonado". Somado ao reencontro com o político Jacob, ex-namorado da adolescência, a frase desperta nela sentimentos nunca antes assumidos.

Também pela rede Paulo Coelho concedeu entrevista exclusiva a A TARDE. Enviamos por e-mail cinco perguntas e o autor as respondeu em áudio. Ele fala sobre o novo livro, seu modo de escrita e como experiências pessoais fundamentam suas obras. Aparecem ainda temas como internet, depressão e traição, sobre a qual o escritor diz ter identificado alguns padrões de comportamento. Bom vendedor, Paulo Coelho faz suspense: "Não vou falar aqui porque eles estão no livro e gostaria que as pessoas lessem para ver como se lida com adultério". O livro será publicado inicialmente no Brasil com tiragem de 100 mil exemplares e até o final do ano em mais 34 países.

Você diz que a depressão induzida pela infidelidade conjugal foi o principal problema apontado pelos leitores nas redes sociais. Em Adultério, os sintomas de depressão precedem a traição de Linda. Por que esta opção?

Segundo estudos de universidades americanas, as pessoas passam por crises aos 30, aos 45 e aos 65 anos. A crise dos 30 é pior, porque você tem toda a vida pela frente e acha que vai ficar se repetindo. Você sente (a crise), mas resiste a ela e passa. No caso de Linda, ela quer resistir, mas não consegue. Talvez se não tivesse encontrado naquele momento o personagem, talvez tivesse passado sem problemas. Mas ela o encontrou e isso provocou as consequências que a gente vê na narrativa.

Você diferencia pessoas realmente deprimidas daquelas que costumam falar de seus problemas nas redes sociais. A internet é uma válvula de escape para este segundo grupo? É um espaço de ajuda mútua onde o anonimato é positivo?

Ela não é uma válvula de escape, pelo menos para essas coisas. Acho a internet muito arriscada quando se propõe a dar conselhos médicos, por exemplo. Você vai lá, checa um sintoma e de repente resolve o teu problema. Não é bem assim. Médico está aí para cuidar da gente. Por outro lado, dividir problemas é uma coisa muito importante na internet. No início, a ideia não era escrever um livro, era fazer um post no meu blog. Quando fui ver o tema da infidelidade conjugal, reparei que as pessoas se ajudavam mutuamente. Uma tentava estimular outra, dizer o que fez naquela situação. A ajuda mútua conta muito e o anonimato pode ser positivo porque você pode se expor mais. Ou pode ser negativo, aquilo que na linguagem da internet a gente chama de trollagem, pessoas que pegam a fragilidade dos outros e procuram empurrar mais pra baixo. Mas o que eu notei é que existem raros fóruns de depressão, porque ninguém quer conversar sobre depressão. O deprimido quer saber de outra coisa. Ele é medicado, tem que ser considerado como um problema médico e não é um fórum de internet que vai ajudar.

Adultério pode ser um encorajador para que as pessoas que se identificam com as sensações vividas por Linda e Jacob procurem ajuda médica ou conversem com pessoas próximas?

Adultério não é sobre depressão, é sobre crise de meia idade, os questionamentos que a gente faz na nossa vida e a tristeza que a infidelidade acarreta ou a alegria que um romance pode acarretar também, desde que seja proibido. Eu não entendo muito de depressão, nunca tive depressão. Mas eu tenho uma cunhada que teve, não é uma coisa fácil. Todos os deprimidos que conheço tiveram amigos que num dado momento apoiaram eles para uma ajuda médica, que é uma coisa muito positiva. Se a gente tem isso, tem que usar isso.

Você usou do anonimato dos fóruns para se despir do papel de escritor e se passar por homens, mulheres, traídos e traidores. Quando a internet virou uma espécie de laboratório?

Eu sempre baseei meus personagens em pessoas reais ou na minha experiência de vida. Desde Verônica Decide Morrer, que é minha própria experiência num hospital psiquiátrico, ou Diário de um Mago, meu caminho para Santiago, ou 11 Minutos, a história real de uma prostituta, por aí vai. No caso de Adultério, eu não tinha. Comecei a descobrir esse gigantesco material na internet, as respostas mais contraditórias possíveis. É como você puxar o fio de Ariadne, aí vem tudo. Não é que eu tenha me tornado um perito em adultério, mas vejo que as pessoas obedecem alguns padrões de comportamento. Você pode reduzir isso a quatro ou cinco padrões, que eu não vou falar aqui porque eles estão no livro e gostaria que as pessoas o lessem para ver como é que se lida com adultério.

Existem limites para a relação entre literatura, astrologia e psicologia, tão presente em suas obras?

Em Adultério eu não vejo nenhuma relação com astrologia. Tem um momento em que um personagem tenta atribuir o que ele está passando ao trânsito de Saturno, que ocorre a cada 29 anos. Mas ali eu procurei ser realmente um repórter do meu tempo, um tempo que está virando muito conservador, não no tema do adultério. As pessoas estão tomando menos decisões a respeito de suas próprias vidas, escutando demais o que os outros têm para dizer, quando na verdade a liberdade interior é o que nos dá a alegria de viver. Eu passei por momentos difíceis na vida, já estive em hospital psiquiátrico, estive em prisão, fui preso durante a ditadura, tudo isso porque eu queria viver minha vida e a sociedade queria me impor uma nova maneira de viver. Minha literatura reflete isso, o meu eu. Ela é uma maneira também de eu me auto descobrir ou de eu avaliar aquilo que eu vi. Não estou dizendo que eu fui um pastor que andou pelo deserto em busca de um tesouro escondido, que foi o caso de O Alquimista. Mas você usa metáforas para analisar isso. Em Adultério a literatura reflete isso. Aliás, o livro, ele reflete sempre o seu autor, mesmo que esse autor não tenha nem vivido demais, como é o caso de Marcel Proust ou outros que se fechavam no seu quarto e elaboravam um mundo imaginário. E tem o autor do tipo Rimbaud ou Hemingway, que era aquele que ia e vivia sua aventura. Eu sou muito mais esse segundo tipo, preciso viver para contar. Sem querer, falei o título do García Márquez, que é uma pessoa que eu tinha uma profunda admiração. Tenho, a obra dele vai continuar. A literatura só tem os limites impostos pelo autor. A sociedade não pode interferir na literatura. A crítica não pode interferir na literatura, o leitor não pode interferir na literatura. O autor é o único que tem que arcar com seus riscos e consequências e daquilo que está colocando no papel.

