Praia do Forte é tema de livro lançado por Achel Tinoco

O poeta e escritor paraense Achel Tinoco lança neste sábado, 14, o livro 'O castelo de Wilhelm Hermann', no Hotel Via dos Corais, na Praia do Forte. A obra aborda a história da família Peters e o sonho do empresário Klaus em construir seu 'castelo', transformando a Praia do Forte em um dos mais importantes polos de ecoturismo do mundo.

Proprietário dos principais empreendimentos do balneário baiano, o empresário Klaus Peters foi fundador e presidente da Fundação Garcia D’ávila, responsável pela preservação da Reserva de Sapiranga e pelo ordenamento do vilarejo. Peters, que era descendente de alemães, não gostava de dar entrevistas nem de ser filmado ou fotografado, sendo sua história desconhecida por muitos.

Personalidades importantes que fizeram parte da história de Klaus Peters também são citadas na obra de Tinoco. São elas: Oscar Niemeyer, João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, o conde Francisco Matarazzo, Antônio Carlos Magalhães, Wilson Reis Netto, Ronaldo Medie, Carlos Laranjeira, Garcia D’Ávila, dentre outras.

