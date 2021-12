"Posso perder a poesia, mas não perco a piada", diz Nildão

As "nanodelicadezas", como o cartunista e poeta Nildão chama seus textos curtos, tratam de coisas imensas. Nesta quinta-feira, ele lança sua criação mais recente, Labiríntimo, com uma festa no Commons Studio Bar (Rio Vermelho), às 21 horas, com o DJ Roger'n'Roll nas pick-ups. O humor, marca de sua personalidade e criações, está lá, mas há muitos níveis com que se expressa. As pequenas estruturas textuais que se assemelham a haicais ou a tankas têm ido mais fundo no que buscam representar.

Ele diz que é por causa da idade. E admite ter um certo estranhamento quando se confronta com o que há de propriamente literário no que faz. Às quartas-feiras e domingos, ele criou uma situação em que se permite ficar em casa, se "alimentando de sensibilidades". Lê, tem insights, anota as palavras que lhe chamam atenção. "Depois vou no computador, salvo e faço o burilamento. É um processo permanente, porque a palavra é isto: você encontra o veio e vai atrás do brilho da palavra". Talvez seja a mesma busca que ele provoque no leitor. As nanodelicadezas, afinal, são uma maneira de viver. Como ele diz: "Filosofia minha: degustar o dia de colherinha".

Há um tom mais reflexivo em Labiríntimo em relação aos livros anteriores. O que está havendo?

Fiz 60 anos quando comecei a elaborar Labiríntimo, tem a coisa da velhice chegando. Entendi que tinha que fazer um livro que refletisse sobre o passar dos anos e sobre desenvolver a capacidade de contemplação. Quando venho aqui para a minha laje, meu primeiro andar no Rio Vermelho, eu consigo ver a passagem do tempo, porque fico observando as nuvens, as formas e acho que essa é uma característica de quem faz haicai. Mas não é um livro de haicais, digo que são nanodelicadezas, um neologismo que criei para coisas pequenas. Haicai tem uma estrutura formal, e eu não consigo entrar nessa coisa muito formal, com regras, gosto de deixar que a inspiração venha de uma maneira mais desrregrada. Aí pensei: vou começar a fazer um livro com textos de três linhas, bem telegráficos, um livro que fale de natureza, contemplação, observação, que é o que está faltando muito com essa vida que as pessoas estão vivendo desassossegadas o tempo todo, tendo que conferir o smartphone, os e-mails, o Facebook. Não tenho nada contra, mas acho que as pessoas estão perdendo um pouco a conexão com a natureza, e ela é muito rica, nos oferece bens gratuitos.

Este é o seu 17º livro. Como começou sua história com a literatura?

Eu comecei fazendo livros de cartuns. Getúlio Santana me convidou para ser sócio na livraria Interarte. Aí eu entrei nesse universo, e eu sempre estava levando livros para casa e sempre vendo o que as pessoas me apontavam. Depois entrei no território do humor atraves do Millôr, daquele suplemento do O Cruzeiro que era O Centavo. Depois foi O Pasquim, que foi minha escola para ser cartunista, e comecei a perceber que eu poderia fazer mais coisas com a linguagem do humor: poderia escrever, inclusive. Aí o acesso à literatura me ajudou bastante.

Mas antes do primeiro propriamente poético, Poesia Remédio Contra Azia (2003), como era sua relação com o universo literário?

Já vinha através do grafite, quando lancei Quem Não Risca Não Petisca. Naquele período de [João Batista] Figueiredo, comecei a ir para a rua inicialmente só. Eu escrevia coisas inadmissíveis, mas que tinham uma síntese: daí veio "Penso, logotipo"; ou "Ando sem medo, isso me amedronta". Foi neste período que comecei a ver a potência da palavra. Foi a partir daí que eu comecei a ver que daria para fazer um livro com isso.

E como percebe que o que vem é poesia ou devaneio?

É difícil, mas às vezes quando lhe surpreende é poesia. Às vezes eu não faço poesia, eu causo surpresa. Surpresa está muito associada ao humor, Até brinco que sou capaz de perder a poesia mas não perco a piada. Mas estou me libertando um pouco disso, porque estou percebendo que ela vem intensamente, mas se alguém me chamar de poeta eu me sinto um pouco deslocado. Minha linguagem é humor e a poesia está chegando de uma maneira muito intensa.

Mas quem lhe disse que são dimensões excludentes? Talvez isso seja exatamente sua singularidade.

Agora estou tendo essa percepção mais aguda, a disciplina de fazer, a predisposição e o tempo. É o que digo sempre: "se nem rico tem / tempo / o mais precioso bem". Eu tenho tempo na quarta-feira e no domingo. Tendo esse tempo, eu desfruto dele. Eu me sinto rico porque tenho tempo. E você vê pessoas que são ricas e não têm tempo para curtir as coisas.

O que acha do ambiente literário em Salvador?

Eu conheço muito pouco. Vejo que tem algumas pessoas que fazem poesia, vejo pouco, mas eu gosto. Gosto de Katia Borges, a maneira como ela escreve; gosto do Pós-Lida, foi a primeira vez que recitei poemas meus e avisei pro pessoal: "é a primeira e última'. Porque ao mesmo tempo que eu gosto, eu digo: que negócio é esse de eu ficar entrando no território da poesia? Mas conheço pouco. O [Carlos] Verçosa, que faz haicai, diz que eu faço haicai...

Não dá para entender por que esse estranhamento...

Tenho, se eu disser que não tenho eu estou mentindo.

Mas estes versos são seus: "Religião, jeitinho nosso de aplacar a solidão". Isso é uma bomba de lucidez. E este nocaute psicanalítico? "Frágeis como bolhas/ creditamos ao destino / as escolhas".

Uma amiga psiquiatra diz que deixa meus livros na sala de estar e que quando o pessoal entra, entra com os meus conteúdos.

Como concebeu as partes do Labiríntimo?

Começo com Haicai no colo, textos mais parecidos com haicais; depois entro com Lufadas de Lhufas, que são toques que dou nas pessoas, e como são brincadeiras eu não colocaria assim: "Pensamentos para você encarar a vida". São brincadeiras, já pensou você ter uma lufada de lhufas na cara? Depois vem o Labiríntimo, falando de mim, e, por fim, Santa Maria, Pinta e Borda, que é inclassificável e juntei nesse balaio. Quando eu consigo chegar a essa síntese me dá uma felicidade. A felicidade é o processo de criação.

adblock ativo