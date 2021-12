Poeta romeno Matéi Visniec é uma das atrações da Flica

O dramaturgo, poeta e jornalista romeno Matéi Visniec é a primeira atração internacional confirmada na Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que contece no Claustro do Conjunto do Convento do Carmo, em Cachoreira, de 29 de outubro a 02 de novembro. Ele vai discutir sobre os textos dele de teatro do absurdo e a relação com a linguagem literária clássica.

Considerado pela crítica internacional como um sucessor de Eugène Ionesco - dramaturgo francês do teatro do absurdo - a popularidade internacional de Visniec se expandiu em 1992, com as peças Les Chevaux à La Fênetre (Os Cavalos na Janela) e Petit boulot pour Vieux Clown (Velho Palhaço Precisa-se), encenadas na França, Alemanha, Estados Unidos e diversos outros países, inclusive o Brasil.

Iyalorixá homenageada

A 4ª edição da Flica vai homenagear a escritora e Iyalorixá do Ilê Axé Opô Afonjá, Maria Stella de Azevedo Santos, conhecida como Mãe Stella. João Ubaldo Ribeiro, que iria participar, também será lembrado na mesa de debates intitulada Viva João Ubaldo Ribeiro.

A Fliquinha também continua na programação do evento. Dedicada ao público infantil, a área tem performances que se comunicam diretamente com as crianças, mas agora será no Cine-teatro Cachoeirano, antigo Glória, um dos primeiros cinemas do País e do interior do Estado.

Serão realizadas 12 mesas com escritores nacionais e internacionais, dentre elas A nobreza dos versos, com Florisvaldo Mattos e Roberval Pereyr. O evento terá, mais também programação musical com palco localizado na Praça da Aclamação.

