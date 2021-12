Poeta lança livro e CD com inspiração na Virgem Maria

"O poeta sabe que a natureza é sagrada". Com essa frase, o músico britânico Sting saúda o amigo brasileiro Edson Lodi, jornalista, escritor e compositor de Brasília, que está nesta segunda-feira, 4, na capital para lançar livro de poemas que vem acompanhado de um CD.

A observação de Sting - para quem Lodi "é um irmão, um amigo, um poeta" - se aplica bem aos dois produtos com lançamento agendado para as 19h desta segunda-feira, 4, na Casa da Música (espaço no Parque do Abaeté, em Itapuã). O livro A Graça de Maria - Poemas Devocionais, junto com CD em que as poesias são recitadas, tem na ligação com o sagrado o principal alicerce.



Aqui na Bahia, Edson Lodi também possui um grupo de talentosos amigos que se uniram a ele para transformar o encontro de hoje em um grande sarau, regado a música e poesia.



São esperados para as apresentações musicais os artistas Margareth Menezes, Xangai, Amadeu Alves, Cello Costa, João Liberato, além dos grupos Ganhadeiras de Itapuã e As Morenas de Itapuã.



Também confirmaram presença o ator Jackson Costa e a artista Sílvia Sol - ambos participam do CD que acompanha o livro, juntamente com Fátima Rabello, que não estará presente.

Estética



Inspirado no universo religioso ligado a Maria, o livro tem trabalho gráfico a cargo dos artistas plásticos Judy Haas e Renato Palet.



A diagramação de Palet, experiente artista brasiliense, valoriza o rebuscado traço de Judy Haas. A artista americana de Aspen, Colorado, ilustra o livro com recriações a partir de pintores consagrados como Leonardo da Vinci, Carl Bloch, William-Adolphe Bouguereau e Charles Chambers.

Já o CD traz poemas declamados ou musicados por parceiros que compartilham a ligação com a mãe de Jesus. É o caso do poema que dá título ao livro.

