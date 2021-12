Poeta Ferreira Gullar é eleito para a ABL

O poeta maranhense Ferreira Gullar foi eleito nesta quinta-feira, 9, pela Academia Brasileira de Letras para ocupar a cadeira deixada pelo também poeta e tradutor Ivan Junqueira, morto em julho, afirmou a ABL em nota na sua página na Internet.

Gullar, de 84 anos, recebeu 36 dos 37 votos possíveis, sendo um voto em branco. O poeta ocupará a Cadeira 37, que já foi de Silva Ramos, Alcântara Machado, Getúlio Vargas, Assis Chateaubriand e João Cabral de Melo Neto, de acordo com a ABL.

O novo membro da ABL nasceu em São Luís, no Maranhão, em 10 de setembro de 1930, e suas principais obras são "A Luta Corporal" (1954), "Dentro da Noite Veloz" (1975), "Na Vertigem do Dia" (1980), "Toda Poesa" (1980) e "Muitaz Vozes" (1999).

Gullar, cujo nome verdadeiro é José de Ribamar Ferreira, entrou para o partido comunista e passou a escrever poemas políticos e a lutar contra a ditadura militar a partir de 1964. Ele teve de deixar o país e foi para Moscou, depois para Santiago, Lima e Buenos Aires, voltando ao Brasil em 1977.

No teatro, depois do golpe militar, fundou com um grupo de jovens dramaturgos e atores o Teatro Opinião, que teve importante papel na resistência ao regime autoritário.

