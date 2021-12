Poemas de Pessoa inspiram artistas brasileiros

Os poemas de Fernando Pessoa que nesta quinta, 13, completaria 125 anos de idade são fonte de inspiração também para os artistas brasileiros. A cantora Maria Bethânia já declarou que mantém uma relação especial com o poeta português.

Bethânia confessou que Fernando Pessoa é o poeta de sua vida. São diversos os poemas cantados e declamados pela artista desde a década de 1970.

Em julho, a cantora vai participar de um debate em homenagem a Fernando Pessoa na 11ª Flip - Festa Literária Internacional de Paraty - ao lado da imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL), Cleonice Berardinelli. Aos 96 anos, conhecida apenas como Dona Cléo, é autora da primeira tese no Brasil sobre o poeta, a segunda sobre o tema no mundo.

A acadêmica disse que Fernando Pessoa é um dos poetas mais conhecidos fora de Portugal e que nenhum outro autor português tem, no Brasil, a presença e a importância dele.

"É um dos poetas mais conhecidos fora de Portugal porque tem uma poesia extremamente sedutora e isso o torna um poeta diferente de quase todos os demais. Os outros exprimem-se na sua própria pessoa, exprimem sofrimento, dor, alegria, esperança. Ele exprime todas as coisas, mas em cada um dos seus heterônimos, é uma personalidade diferente que ele põe", destacou Dona Cléo.

O fato de os poemas tratarem de questões universais faz dele um poeta presente na música e na cultura brasileiras, segundo o crítico brasileiro Frederico Barbosa. Ele acrescentou que as poesias de Pessoa estão em composições importantes de Caetano Veloso e, até mesmo, em um show de Jô Soares feito com as obras do poeta.

O professor de crítica literária da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-São Paulo), Fernando Segolin, tem a mesma opinião. "Existe uma influência muito grande devido, sobretudo, a esse lado mais sensorial, mais afetivo, mais emotivo da sua poesia. [Fernando Pessoa] É um grande técnico, um hábil escritor mas, ao mesmo tempo alguém que tem alguma coisa para dizer e para passar", explicou.

O músico e intérprete gaúcho Fernando Birguel é fã do poeta há 20 anos e percorreu, no mês passado, 12 cidades brasileiras com o espetáculo Fernando em Pessoa, que mistura poemas do português com canções da música popular brasileira. Para ele, as poesias de Pessoa e seus personagens "são atemporais".

Para especialistas, inicialmente Pessoa ganhou mais destaque no Brasil que em Portugal, como conta o sobrinho do poeta, Luis Miguel Rosa Dias. "Das vezes que tenho ido ao Brasil, quase me tocam como se eu fosse a Nossa Senhora de Fátima, por eu ser o sobrinho de Fernando Pessoa. Eles adquiriram mais conhecimento sobre a obra de Fernando Pessoa do que aqui em Portugal", relatou.

