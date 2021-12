Pecados capitais ao longo da história da humanidade

Os sete pecados capitais e o desdobramento deles ao longo da história, desde a época das civilizações antigas até os dias atuais. É o que se propõe a Editora Leya, que já lançou os dois primeiros volumes da série: Inveja, de Alexandre Carvalho dos Santos, e Luxúria, de Maurício Horta.



O autor de Inveja, que é colaborador da revista Superinteressante e colunista de cinema da revista Vida Simples, conta que seu maior desafio no livro foi a pesquisa.

"Foi conseguir ir a fundo na história para detectar se o que eu estava pesquisando era realmente um ato de inveja ou outro sentimento como ciúme ou admiração, por exemplo", diz o jornalista Alexandre Carvalho dos Santos.



No livro Os Sete Pecados - A Inveja — Como Ela Mudou a História do Mundo, Alexandre Carvalho analisa desde o ostracismo na Grécia antiga, uma forma de banimento social movido pela inveja, principalmente política, ate a inveja do pênis e aquelas mais próprias da contemporaneidade: as motivadas pelas redes sociais.



Inveja das sonsas



Alexandre conta, na obra, como a inveja pariu Hitler e relata que sem a vaidade e inveja do arquiteto Bramante, que incitou o papa Júlio II a convocar Michelangelo para pintar o teto da Capela Sistina, não haveria a obra prima.



Não falta a inveja das "boazinhas", das dissimuladas e das sonsas. O filme A Malvada, com Bete Davis, é um exemplo para o autor. No roteiro, Bete é Margo, uma atriz de gênio forte - e por isto mal compreendida - que "leva uma rasteira" da sempre boa, serena e solícita assistente e fã incondicional Eve.



Esta, a verdadeira malvada da história, inveja o talento e autenticidade da estrela e realiza o sonho de tomar o lugar da personagem de Bete.



Luxúria



Maurício Horta fala em Luxúria, entre outro temas, da liberação sexual e suas consequências, de prostitutas sagradas, papas libertinos e do sexo nos tempos do HIV, além do se sexo virtual.



"A luxúria, que é tema deste livro, não é traduzida em atos sexuais específicos - como a fornicação e sodomia. Ela é mais bem-definida como a inclinação de ceder aos desejos de nossos corpos", explica Horta na introdução da obra. A organização da série é de Alexandre Versignassi.

