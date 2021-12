Paulo Emílio Sales Gomes, um homem a quem tudo interessava

Em artigo de 1960, Um mundo de ficções, Paulo Emílio Sales Gomes escreveu o que de certa forma pode ser considerado uma síntese em sua trajetória: “Hoje, só o cinema me preocupa, ou melhor, tudo me interessa, mas em função do cinema”.

“A cinematografia brasileira, como a política geral dos países subdesenvolvidos, tem sido um mundo de ficções. Durante anos a fio ninguém teve a ideia de como as coisas se passavam; os dados nos quais se assentavam a produção e o comércio dos filmes brasileiros eram bem mais fantasiosos do que o enredo das fitas”, completou.

Historiador, ficcionista, professor, ensaísta, crítico, ele foi um defensor radical do cinema brasileiro. Iniciava ali, precisamente com o antológico artigo Uma situação colonial?, uma militância que só encerraria com sua morte, em setembro de 1977.

Neste sábado, 17, data do aniversário de nascimento, fecham-se as comemorações pelo centenário de Paulo Emílio. A realização de um seminário, mostras de filmes e lançamentos de livros em São Paulo marcaram a programação, desde agosto, sob curadoria do professor da USP e discípulo do crítico de cinema Carlos Augusto Calil.

Coletânea

Calil faz também chegar agora às livrarias, pela Companhia das Letras, a coletânea Uma Situação Colonial? – integrada também por Um Mundo de Ficções – um ano depois do lançamento de O Cinema no Século e da reedição de Três Mulheres de Três PPPês, único livro de ficção do crítico paulista.

Uma Situação... tem apresentação do parceiro de Paulo Emílio, Antonio Candido, para quem não ler o autor “é ficar privado de uma experiência intelectual importante para esclarecer problemas da cultura brasileira”, escreveu em Um Homem Fabuloso.

Indispensável, também, o prefácio A crítica não indiferente, do professor e ensaísta Ismail Xavier, que destaca os textos com “intervenções mais incisivas”, os “artigos e ensaios de maior fôlego”, reunidos “a partir de um recorte temático decisivo que encontrou sua formulação mais sintética em dois textos: Uma situação colonial? e Cinema: Trajetória no subdesenvolvimento”.

Treze anos separam os artigos. O primeiro, uma tese apresentada à I Convenção Nacional da Crítica Cinematográfica, em novembro de 1960, e o segundo publicado em 1973 na revista Argumento, que, segundo escreve Calil no posfácio A caminho de São Bernardo, “é o ambicioso coroamento do processo de descolonização a que se submeteu Paulo Emílio”.

“Lucidez de diagnóstico, amplitude de visão e gosto pela provocação chegam de mãos dadas com culpa e arrependimento pelo passado dedicado a tentar ser estrangeiro e a celebrar coisas estrangeiras, sob a capa do universal”, escreve Carlos Augusto Calil.

É um elo, ancorado pelos dois artigos fundamentais, que o organizador da coletânea estabelece entre os escritos de Paulo Emílio, desde as crônicas para o Suplemento Cultural do Estado de São Paulo, para os jornais Brasil, Urgente, A Gazeta, Movimento e Jornal da Tarde, a revista Visão e conferências, seminários, encontros e publicações esparsas no Brasil e no exterior, conforme atesta Ismail Xavier.

Ameaça

Importante ainda, no contexto, a publicação de Paulo Emílio e Jack Valenti, texto de Glauber Rocha, escrito poucos dias depois da morte do crítico, em 1977, sobre a presença do presidente da Motion Pictures no Brasil para ameaçar o cinema brasileiro em função das medidas protecionistas adotadas pelo governo. “Jack Valenti não passeará sobre o cadáver de Paulo Emílio”, escreveu Glauber.

Não faltam notas em atenção à Bahia – sobre a qual o crítico já escrevera Na Bahia a coisa é séria –, em artigos como Artesãos e autores, Perfis baianos (destacando a figura de Walter da Silveira e Glauber Rocha), Calor da Bahia e Crimes que compensam, que começa com uma provocação: “O ventilador mais lento que conheço se encontra na Bahia”. Mas, pera lá! Paulo Emílio, como mostrará aqui, era apenas um homem a quem tudo interessava, mas em função do cinema.

Serviço

Uma Situação Colonial?/ Paulo Emílio Sales Gomes / Org. Carlos Ausgusto Calil / Companhia das Letras/ 541 p. / R$ 79,90 (físico) e R$ 39,90 (e-book)

