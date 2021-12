Passado e presente: temas de novo romance de Gláucia Lemos

A história começa com a descrição de um espelho chinês: "A cabeça do dragão mordendo a cauda, com o corpo em ouro velho. Ainda é o mesmo". Refletida no objeto, a protagonista Marce não deixa de observar que ela própria não é mais a mesma, e que ainda carrega consigo tudo o que viveu. É assim que a escritora e crítica de arte Gláucia Lemos inicia Marce, seu novo romance, que será lançado nesta sexta, 13, às 19 horas, no Icba.

O espelho é a grande chave para compreender o romance. Apesar de aparecer pouco na trama, o objeto funciona como uma espécie de portal: parada diante dele, Marce percebe que necessita do passado para viver o presente.

Assim, a personagem empreende a busca por sua própria identidade de forma não-linear, alternando entre presente e passado. "Cada vez que o momento presente termina, ele faz com que Marce revisite um episódio que se passou em sua vida. Há um elo entre a ida e a volta", revela a escritora.

É que Gláucia acredita que é assim que se vive, parando vez por outra para olhar o que passou. "Mas sem nostalgia, que tem uma certa melancolia. Nós carregamos tudo o que nós vivemos e todas as pessoas que passaram pela nossa história. A gente pensa que esqueceu, mas revisita aquilo por meio de um ato presente, que pode ser um gesto ou uma palavra".

Verossimilhança

Além de ser a chave para o início da busca de identidade da protagonista, o espelho também é o responsável por estabelecer uma ligação entre protagonista e autora. O objeto é uma das melhores recordações de infância de Gláucia, que aproveitou o novo romance para prestar-lhe uma homenagem.

Ela, que estudava num internato para meninas em Aracaju, vivia encantada com o grande espelho que havia na casa de suas professoras. Era como no livro: imponente e enfeitado com o dragão chinês. "Eu ia naquela sala e ficava olhando para o espelho só pelo prazer e olhar, ele me impressionava. Isso nunca saiu de minha cabeça, e eu precisava louvar aquilo", revela.

Carreira

Baiana, Gláucia Lemos estreou na literatura em 1979, com um livro de contos ilustrados por ela mesma. Lançou mais 35 livros, e em outubro de 2010 assumiu a cadeira de número 14 na Academia de Letras da Bahia. Gláucia Lemos tem 21 títulos infantojuvenis publicados, além de ter se dedicado a outros gêneros como poesia, novelas, ensaios e romances.

