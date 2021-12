Passado e presente nos poemas de Oscar Dourado

Se para Oscar Dourado a experiência literária iniciada com as narrativas de Próximo Interior (2011), seguida por Vai Encarar? (2013), tem uma qualidade de "descarrego", com os poemas de Silencioso Traço essa sensação é intensificada.

O livro com o qual ele comemora 60 anos será lançado nesta quinta-feira, 3, das 18 às 21h30, na Livraria Cultura (Salvador Shopping). A primeira parte — mar&sias, senti-mentais — reúne poemas escritos na juventude, mas que foram retrabalhados nos últimos três anos.

Já em poerosas, a produção literária recente do também flautista, fotógrafo e professor da Escola de Música da Ufba sintetiza a experiência criativa de Dourado, que quando tinha 16 anos comunicou ao pai que seria artista.

Mesmo que em sua busca tenha se encontrado primeiramente na música, o hábito da leitura sempre esteve presente. "Sempre li e escrevi, mas sempre com uma autocensura forte", afirma.

Há cerca de três anos, durante uma reforma em seu ateliê, ele encontrou os antigos poemas e decidiu que era hora de mostrá-los. E é como um "descarrego" que ele entende o processo literário. "Não é uma metáfora, não. São percepções que não posso ficar para mim".



Dourado faz uma distinção entre a prosa e a poesia: "Nos poemas eu sou eu o tempo inteiro e nas narrativas eu pretendo ser outras personas".

Doutor das Artes Musicais pela Universidade do Sul da Califórnia, de Los Angeles, ele também sente a música em seus poemas: "Não é uma música tonal, convencional, mas a poesia tem respiração e inflexões, o ritmo e os acentos das palavras, tudo é pulso, é ritmo".

Inteireza

A música também está presente como citação, em poemas como Sobre Ondas, Incompreensíveis Movimentos, ou ainda no segundo poema de Cincunvagações, em que elabora intertexto com canções de Caetano Veloso e de Eduardo Dusek.



Já em Ir Além, Dourado faz uma homenagem à irmã, a atriz Regina Dourado, morta em outubro de 2012.



"Experimentar na vida a inteireza/ transformar a existência em algo/ teatro da totalidade, sua vida/ - a performance mais absoluta", diz o poema. E mais adiante, uma questão que acaba ecoando nas outras páginas: "Por quanto tempo se pode estender (da vida e da morte) o inevitável?".



"Eu quis fazer uma homenagem a ela, à maneira que ela viveu, à pessoa que ela foi. No fundo, é a postura dela como artista que eu quis valorizar. É o envolvimento com a vida, o que você fez e a integridade com que você leva seu métier. Isso é que fica e o que importa".

