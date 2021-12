Parada do Livro terá 3ª edição no largo do Campo Grande

Uma das ações do Plano Municipal do Livro, da Leitura e da Biblioteca (PMLLB), a Parada do Livro chega à terceira edição em 21 de outubro próximo.

A iniciativa, que é realizada anualmente, pretende sensibilizar os soteropolitanos sobre a importância de ler, doando livros para uma feira gratuita no Campo Grande, que reunirá desde obras infantis a livros específicos de áreas técnicas.

"No primeiro ano [2014], contemplamos 8 mil pessoas. No ano passado, nosso público foi de, aproximadamente, 10 mil. A meta, este ano, é alcançar ainda mais jovens", calcula a presidente do PMLLB, Lourdes de Fátima Pinto.

Incentivo

A fim de incentivar a prática da leitura, Salvador conta desde 2013 com o PMLL, que é fruto da articulação de poderes públicos em parceria com a sociedade civil. Entre as ações do projeto, também está o Prêmio Jorge Amado de Literatura.

Segundo Lourdes, o plano é parte de uma diretriz nacional, criada a partir dos resultados de relatório do Ministério da Educação que apontou baixa incidência de jovens leitores no país.

"Nossa leitura costuma ser por demanda. Isso produz estudantes que não têm a prática de ler. O que percebemos é um divórcio do jovem com a leitura. Incentivar a literatura é uma forma de promover a cidadania plena", observa.

Ela também pondera que é preciso pensar, ainda, nos jovens que vivem em condições menos favoráveis para os hábitos de leitura.

"Além dos incentivos na literatura, é preciso se pensar, também, nas diferenças socioeconômicas. Muitos estudantes não têm acesso a livros, e a proposta do plano municipal é democratizar essa aproximação", diz.

