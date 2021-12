Parada do Livro 2015 acontece sexta-feira no Campo Grande

A Parada do Livro 2015 acontece, nesta sexta-feira, 23, das 9h às 16h na Praça 2 de Julho, Campo Grande. O evento, que homenageia escritoras baianas como Mãe Stella, Cleise Mendes, Claudia Barral e Aninha Franco, contará com doações dos livros expostos e apresentações de instrumentistas e poetas. A Parada do Livro 2015 integra-se às comemorações da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca.

Os stands da Parada 2015 são organizados por temas. Haverá obras do tipo Infanto-Juvenil, Infantil, Baiana, Nacional, Cultura Popular, Internacional, Jurídica, Técnica e Científica, Médica, Ciências Humanas, Artes, Vestibular, Filosofias, Religiosa, Literatura para Concurso.

adblock ativo