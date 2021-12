No contar das páginas viradas na folhinha, o amor de Gesse e Vinicius durou sete anos. Foi o sétimo casamento do poeta e, apesar da referência cabalística do número, o que valeu mesmo foram aqueles versos finais do Soneto de Fidelidade: "Que não seja imortal, posto que é chama/ Mas que seja infinito enquanto dure".

Gesse e Vinicius nunca se chamavam pelos nomes. Ela era "filhinha"; ele, "filhinho". Só quando o poeta exagerava na bebida é que era acordado pela esposa com um sonoro "Bom dia, Vinicius!".

Aí ele sabia que estava encrencado. Corria para Dolores, a governanta da casa, a perguntar o que tinha feito de errado. A resposta era quase sempre a mesma: "O uísque".

Vinicius se redimia com poesia. "Ele pegava alguma roupa minha que estivesse no quarto e escrevia nela pedindo perdão. Minhas calcinhas eram todas cheias de poemas", Gesse diz.

A chateação acabava aí: com uns versos bonitos escritos com caneta Bic, Gesse sorria e os dois viviam o resto do dia em paz. Para agradar sua amada, Vinicius também se arriscava na cozinha (Gesse garante que o tempero era bom). Tal qual escreveu em Para Viver um Grande Amor, Vinicius fazia comidinhas para depois do amor.

As receitas preferidas eram picadinho de carne e o frango assado com banana derretida. Até a comida feita por Vinicius tinha lá sua poesia. A banana era cortada bem fininha e posta sobre o frango. Derretia como se fosse queijo, e devagar ia emprestando seu sabor ao frango. "Aí era comer e ser feliz", Gesse jura.

Ela conta que a gastronomia de Vinicius tinha três objetivos: agradá-la, provar que era bom cozinheiro e facilitar o roubo de comida na geladeira, já que ele era diabético. "Teve uma vez que Vinicius estava cozinhando e cheguei de repente. Quando vi, ele estava roubando um caruru do dia anterior. Falei logo: 'Bonito, seu Vinicius!'".

Foto inédita de Gesse vestida de índia para Vinicius (Reprodução | Marco Aurélio Martins | Ag. A TARDE)

Morena Flor

Os dois se conheceram em 1969, no Rio de Janeiro, graças à insistência de Maria Bethânia. Gesse não queria ir pra festa de intelectual, mas Bethânia avisou que dariam só uma passadinha na pizzaria Pizzaiolo, onde Vinicius de Moraes ia deixar sua marca na calçada da fama. De lá, continuariam a noitada em outro lugar.

Ao se deparar com Gesse, Vinicius começou a armar uma forma de ficar a sós com a moça. Quando conseguiu, pegou seu copo de uísque, puxou a cadeira e sentou ao lado de Gesse. "Ele me chamou pra sair, eu disse que não, estava esperando meus amigos. E aí ele disse, 'eles não vão voltar'".

Desconfiada, Gesse foi com ele, e se sentiu segura ao lembrar que sabia um pouco de capoeira. "Fomos de táxi até a boate Number One. Vinicius subiu no palco e ficou cantando até de manhã". A essa altura, ela já estava gostando (e muito) do show particular.

Andaram na beira da praia, e quando os raios do dia começavam a aparecer, Vinicius a deixou em casa, despedindo-se com dois beijos no rosto.

De manhã, ela acordou com a casa cheia de flores. "De meia em meia hora, chegava mais. Ele me convidou para jantar na casa dele, fui e fiquei vasculhando tudo no banheiro, procurando sinais de outras mulheres. Não tinha".

Já em Salvador, Gesse recebeu um telegrama de Vinicius, do Uruguai: "Estou lhe esperando, venha casar comigo". Ela foi. Pediu quartos separados na recepção do hotel, mas depois de meia hora de conversa no saguão, já mandou cancelar um.

No ano seguinte, Gesse se tornou a sétima esposa de Vinicius, numa cerimônia cigana que teve como padrinhos Calasans Neto e Auta Rosa, Jorge Amado e Zélia Gattai.

