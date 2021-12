Paolo Parisi busca algo além do relato biográfico em HQ

Na capa do seu álbum Blue Train (1957), vemos John Coltrane com a mão no queixo e o olhar distante. O registro do fotógrafo Francis Wolff - e as incontáveis horas de audição do jazzista norte-americano - marcaram para sempre um jovem do outro lado do Atlântico.

Não é por outro motivo que é a sua reprodução desta imagem icônica que estampa a capa de Coltrane, elogiada HQ biográfica de um dos mais geniais e influentes músicos do século 20. "A primeira vez que ouvi Coltrane eu tinha 16 anos", conta o italiano Paolo Parisi, por email.

"Eu tinha essa coletânea de faixas raras e alternativas de sessões com ele, Lee Morgan, Bud Powell, Kenny Dorham, Horace Silver. A capa era a foto do álbum Blue Train, de Francis Wolff, com design de Reid Miles", diz.

Obcecado, Paolo devorou o álbum até gravar na mente cada nota. "Posso lembrar e cantar cada nota ainda hoje. Me impressionou muito o som, a atitude na vida e na arte de Coltrane. Para mim, ele é um dos mais poderosos e completos músicos na história da humanidade", diz.

Solo em quadrinhos

Em Coltrane, a HQ, o traço elegante e preciso de Paolo Parisi se presta a atuar como o sax do músico que dá título a obra, solando sobre sua vida e obra com aquela atitude de quem se recusa a aceitar ideias prontas.

"A ideia era criar uma narrativa não-sequencial no livro todo, como algo próximo a um solo de free jazz. Uma seleção de fragmentos curtos da vida pessoal, carreira e música do Trane", afirma Paolo.

"Poderia escrever centenas de linhas sobre o sentido da história, mas é muito mais legal quando o leitor constrói seu próprio sentido", acredita o autor.

Por isso mesmo, Paolo dividiu o livro em quatro capítulos, cada um com o nome de uma das quatro faixas de A Love Supreme (1965), álbum que é considerado sua obra-prima.

"No A Love Supreme encontramos esta peculiaridade única: quatro partes, e não quatro faixas. O próprio termo 'parte' remete a uma 'seção' de algo maior. Em um certo sentido, me remete também aos capítulos de um romance", percebe.

Indicado tanto para fãs de jazz, quanto de boas HQs, Coltrane tem leitura ágil e agradável em suas idas e vindas no tempo.

Com diálogos curtos e muitas passagens rápidas, Paolo guia o leitor pela vida e obra do saxofonista, cobrindo desde passagens de sua infância pobre na racista Carolina do Norte, até suas parcerias com Miles Davis, Thelonious Monk e Duke Ellington, além das relações amorosas, o vício em drogas e a consciência política.

"Podemos vê-lo sendo músico e homem nos anos 1950 e 60 nos Estados Unidos, seus relacionamentos, seu gênio - mas também seus limites e fragilidade. Isto é o que realmente me interessa, o que talvez seja o foco do livro", afirma.

Ao tentar captar a essência da alma de Coltrane no nanquim, Paolo decifra algo que está no âmago do próprio gênero. "Penso no jazz como uma forte expressão de comunidade, algo urbano feito por gente pobre, que não tinha nada além de música. Jazz como pertencimento, como unidade espiritual", diz.

adblock ativo