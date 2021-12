Pai declara amor em 826 notas de guardanapo para a filha

Imagine que está na hora do almoço, você no trabalho ou na escola, e pega a refeição que seu pai preparou em casa pela manhã. Você pega o conteúdo, separa os talheres e procura pelo guardanapo, uma parte importante do processo. Mas, no utensílio, uma surpresa: alguém escreveu um bilhete ali.

Essa foi a maneira encontrada pelo americano Garth Callaghan, 45, para se conectar com a filha Emma. Desde que a menina frequentava o ensino fundamental, ele escrevia pequenas mensagens de amor e carinho nos guardanapos que colocava em seu almoço.



Em 2011, após ser diagnosticado com câncer de rim aos 42 anos, Garth se empenhou em escrever 826 notas para a filha e garantir que ela tenha um bilhete por dia até sua formatura no ensino médio, ainda que ele não esteja mais ao seu lado.



A trajetória do pai e sua preocupação em demonstrar amor à filha é contada por Garth Callaghan no livro 826 Notas de Amor Para Emma, lançado em outubro do ano passado pela editora Leya, e marca um apelo do autor para que os pais se conectem com seus filhos.

Mensagens

Garth percebeu que as mensagens que colocava em seu almoço eram importantes para Emma quando a menina ainda era muito nova. Um dia, ele havia acabado de preparar e empacotar a refeição, mas ainda não tinha escrito uma nota.



O fato não passou despercebido. "Ela andou até mim, olhou para cima e simplesmente perguntou: 'bilhete no guardanapo?'. Foi quando eu soube que aquilo era importante para ela", disse o autor por e-mail.

Nos bilhetes, o pai escreve desde simples palavras de amor e carinho até citações carregadas de reflexão, tentando sempre fazer parte da rotina de Emma. "Eu quero ter certeza de que a mensagem é relativa ao dia dela. É importante para mim que ela saiba que estou prestando atenção em sua vida".



Agora, três vezes diagnosticado com câncer, Garth Callaghan descobriu que tem 8% de chance de sobreviver pelos próximos cinco anos. Após sua primeira cirurgia, em 2011, ele percebeu que Emma havia começado a guardar seus bilhetes em um caderno.



"Ela estava guardando as notas como se pudesse guardar uma parte de mim", conta. Assim, Garth criou uma página no Facebook para compartilhar sua tentativa de fazer parte do dia da filha. Hoje, a página Napkin Notes (Bilhetes de Guardanapo, em tradução livre), tem mais de 45 mil seguidores.

Compartilhando amor

Emma tem hoje 15 anos e já está no ensino médio. Ainda recebe, todos os dias, uma mensagem do pai em seu almoço, e Garth mantém as 826 notas guardadas para que a filha as receba mesmo quando ele não estiver mais ao seu lado.



A história de Garth e sua filha se tornou conhecida nos Estados Unidos a partir da viralização da página Napkin Notes. Foi quando a família passou a receber pedidos de entrevistas em jornais e programas de televisão, e Garth foi procurado para contar sua história em um livro, o que faz em 826 Notas de Amor Para Emma.



A narrativa é um chamado, como explica o próprio autor, para que as famílias se conectem e aproveitem cada momento para declarar amor, carinho e cuidado. Mesmo através de simples bilhetes de guardanapo.

