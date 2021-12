Padre Marcelo Rossi lança novo livro em Salvador

O Padre Marcelo Rossi estará em Salvador no dia próximo dia 16 para o lançamento do seu novo livro "Philia". O encontro com o público está marcado para as 14h, na Livraria Saraiva do Shopping da Bahia.

O livro, que já está à venda, relata a luta do padre contra a depressão e como o amor fraternal é fundamental para superar as dificuldades.

"Philia" traz 14 capítulos que tratam de depressão, ansiedade, tristeza, pessimismo, medo, remorso, vício, desemprego, maledicência, inveja, ciúme, ira, ingratidão e autoimagem.

Depois de passar por Salvador, o Padre Marcelo segue com o lançamento da obra nas cidades de Jundiaí (SP) e São José dos Campos (SP).

Padre Marcelo já é autor de dois best-sellers, "Ágape" e "Kairós". Juntos eles venderam mais de 12 milhões de exemplares.

