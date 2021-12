Outubro Rosa: mulheres comentam sobre o câncer de mama em livro

Será lançado nesta sexta-feira, 19, o livro "Mulheres de Peito", no Palacete das Artes. A obra que retrata a experiência de mulheres que possuíram câncer de mama será apresentada das 18h às 21h, sob coordenação do Projeto Sakura e o Sobre Gentes.

"Mulheres de Peito" é um livro composto por histórias de 20 mulheres que apresentarão suas vivências e aprendizados desde o diagnóstico da doença. Na obra há relatos que revelam a força de cada uma das pessoas representadas.

A obra é um projeto conjunto entre o Sobre Gentes e Sakura. O primeiro é um perfil do Instagram que conta histórias curtas sobre pessoas "de verdade" e o segundo é uma rede de apoio constituída por fisioterapeutas e pacientes da capital baiana, que juntos visam melhorar a autoestima daqueles que passam ou passaram pelo câncer. O artista Celo Hemida assina a capa e as fotos do livro.

Antes mesmo de ir para gráfica, mais de 70% dos 1.000 livros já foram vendidos. Essa iniciativa de vendas foi realizada pelos "Anjos", que são pessoas físicas, e os "Transformadores", que é uma união da Clínica AMO, Colégio Marízia Maior e Postura Ativa Fisioterapia, incluindo também doadores anônimos.

O lucro resultante das vendas terá como destino as atividades e ações do Projeto Sakura. Após a noite de autógrafos a instituição irá prestar contas e disponibilizar de forma online os documentos.

O livro custa R$ 20 e para obter informações sobre como adquirir ou participar do movimento, os interessados podem acessar o Instagram do Sobre Gentes ou enviar um e-mail para sobregentes@gmail.com.

adblock ativo