Obra verbo-visual de César Rasec é lançada nesta sexta

O jornalista e escritor César Rasec estará lançando nesta sexta-feira, 14, o livro Concrecoisa - Volume 2, através na internet. A obra irá sair do formato digital e ganhará edição impressa. O lançamento acontecerá de forma simultânea no site Concrecoisa e também no blog, que leva o mesmo nome. Esses espaços são utilizados, desde setembro de 2010, para divulgar as "concrecoisas", sempre às sextas-feiras.

Segundo César, durante estes oito anos de publicações foram produzidas 432 concrecoisas, que são sempre publicadas aliadas ao conteúdo visual. Ele acredita que a periodicidade permitiu que as concrecoisas chegassem aos oito anos com vitalidade.

O termo foi originado por Rasec quando foi dar nome às criações verbo-visuais. Segundo o jornalista, ela sintetiza a alquimia a "alquimia que existe entre letras, palavras, cores, fotografias e texturas, tendo ainda pensamento filosófico, poesia e matemática".

