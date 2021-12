A arte do pintor Adilson Santos é detalhada no livro "O exercício livre da memória - desenhos e pinturas de Adilson Santos". A publicação bilíngue, que conta com uma caixa com dois volumes, será lançada no próximo dia 18, às 19 horas, na Caixa Cultural Salvador. A obra também traz um curta-metragem de 15 minutos dirigido por Renata Rocha. O material também apresenta textos de Mário Cravo Jr., Jorge Amado, César Romero, Aldo Tripodi e Guel Silveira.

Da Redação Obra do pintor Adilson Santos é tema de livro

