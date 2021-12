O switch varial flip poético de Paulo Scott

Switch varial flip é a junção de duas manobras, o switch varial e o switch flip. Trata-se de saltar sobre o esqueite e, no movimento do salto, com os pés, virar a base ao contrário. É preciso harmonizar salto e virada, de modo a equilibrar o corpo no retorno à prancha de madeira. Em "Mesmo Sem Dinheiro Comprei Um Esqueite Novo", Paulo Scott retorna à poesia, que marcou duplamente a sua estreia literária em 2006, com "A Timidez do Monstro" (Objetiva) e "Senhor Escuridão" (Bertrand Brasil).

E volta a ela num salto equilibrado à base. Não que tenha andado muito longe, apesar do sucesso de sua prosa - especialmente os romances "Ithaca Road" (Cia. das Letras) e "Habitante irreal" (Alfaguara). Ainda em 2011, Scott reapareceu na cena da poesia com "O Monstro e o Minotauro", edição artesanal editada pela Dulcinéia Catadora, em parceria com o cartunista Laerte Coutinho.

Mas sua estreia poética, na verdade, deu-se bem antes, em 2001, quando assinou com o pseudônimo Elrodris o livro "Histórias Curtas para Domesticar as Paixões dos Anjos e Atenuar os Sofrimentos dos Monstros", editado pela Sulina. Na época, o recurso mascarou a vocação do então advogado e professor de direito tributário que, aos 35, seguia bem sucedida carreira jurídica, mesmo sonhando em viver de literatura - o que só faria definitivamente em 2007.

Justiça seja feita, com o perdão do trocadilho fácil, até o momento, tem sido uma boa troca. Em 2003, Scott lançou o livro de contos "Ainda Orangotangos", pela Livros do Mal, editora de Porto Alegre, que ganhou crítica, público, reedição pela Bertrand Brasil e versão cinematográfica, dirigida por Gustavo Spolidoro (estes últimos em 2007). No total, foram sete livros lançados em onze anos de atividade literária - sem contar com "Direito Constitucional Econômico", que é assinado por um certo doutor Paulo Henrique Rocha Scott.

Pois, no esqueite poético de Scott - que, esta semana, está em Londres, lançando a versão inglesa de "Habitante Irreal "- se não há manobras radicais, não faltam movimentos em equilíbrio, saltos em segurança e o domínio da prancha/poesia no manejo do lirismo e de um forte viés narrativo - elementos também destacados na orelha por Paulo Henriques Britto, que a assina.

Um e dois

Dividido em duas parte, "Mesmo Sem Dinheiro Comprei Um Esqueite Novo" traz um poeta sem amarras, e aqui não nos referimos apenas à opção pelo verso livre, mas a um lirismo que parece desafiar o leitor, diante de um autor que se pergunta: "O que de tudo ficará?/ literatura?/ para que diabos serve a literatura quando você está feliz e tem amor?/ (amor é algo que não se completa)".

"Alocado" na chamada Geração 00, Scott volta-se sobre sua própria trajetória sem medo de errar, invertendo a base. "Onde haverá outro poeta, olho e me confundo tentando reedificar entre as roupas de candidato alguma disciplina de atleta". Paulo Scott salta.

