O pensamento de Paulo Emílio

A obra de Paulo Emílio Sales Gomes, morto em setembro de 1977, ganha novo frescor com o lançamento pela Companhia das Letras de "O Cinema no Século", coletânea de escritos organizada por Carlos Augusto Calil, que chega em hora providencial ao mesmo tempo da reedição de seu último texto de ficção, "Três Mulheres de Três PPPês": em dezembro de 2016 o escritor, historiador, crítico de cinema e ensaísta paulista, fundador da Cinemateca Brasileira e do Festival de Brasília, completaria 100 anos.

"A gente pretende lançar no ano que vem outros volumes na mesma linha para celebrar o centenário", afirma Calil, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e discípulo de Paulo Emílio.

Segundo ele, é um processo de republicação da obra completa "segundo um novo formato, segundo uma nova concepção", que já tinha começado na editora Cosac Naify, a partir de 2007, com "Três Mulheres de Três PPPês", seguiu com "Cemitério", o roteiro para cinema "Capitu" e a caixa "Paulo Emílio" incluindo o ensaio sobre Jean Vigo que deu projeção ao autor ao ser publicado em 1957 em Paris.

Entre os novos volumes, mas na linha do pensamento político do escritor, adianta Calil, está no prelo "Uma Situação Colonial?". Entenda-se quando ele fala em "um novo formato", no caso de "O Cinema no Século": refere-se à feição que agora assumem os escritos do mestre.

"Como Paulo não viveu o suficiente para organizar a própria obra, as publicações acabaram sendo feita pelos discípulos, entre eles eu, mas segundo critérios que não funcionaram muito", explica Calil.

Segundo o professor, não facilitaram ao leitor o percurso intelectual nem a apreensão do pensamento de Paulo Emílio. "O Cinema no Século" facilita "'um pouco' ao leitor a apreensão do pensamento crítico".

Muitos dos artigos ali contidos faziam parte dos dois calhamaços de 503 e 486 páginas, lançados nos anos 1980 pela Embrafilme e a editora Paz e Terra - "Crítica de Cinema no Suplemento Literário" -, reunindo a produção do crítico para O Estado de São Paulo, de 1956 a 1965.

Cinema em perspectiva

Mas o resultado vai além das pretensões: por meio desses escritos pode-se percorrer o advento, a criação e a consolidação da linguagem cinematográfica, a partir da primeira exibição, em 1895. Dos Irmãos Lumiere passando por Georges Méliès a D. W. Griffith. Sem abrir mão de Charles Chaplin, com suas "singularidades", o preferido de Paulo Emílio.

Segue a linha cinematográfica pelo cinema russo de Eisenstein, os norte-americanos Ford e Welles, o francês Renoir, o neorrealismo italiano, Fellini, a nouvelle vague. E por aí vai.

São textos escritos entre 1941 e 1970 reunidos de forma a fazer "uma aproximação mais saborosa, mais eficaz, dentro do pensamento de Paulo Emílio" com as novas gerações. Entre eles, o que dá nome ao livro, publicado no Caderno B do Jornal do Brasil, que com efeito encerra a compilação de escritos. Imbuído de um sentimento da época, constata a "morte de um cinema" para vislumbrar um cinema de futuro.

