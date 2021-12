O amor como consentimento

Se a inteligência fosse o único atributo de Mariana Ianelli, ainda assim seus poemas guardariam verdades na sombra de cada palavra. Mas não as verdades vendidas por aí, por textos científicos, religiosos, jornalísticos e jurídicos.

Além de inteligente, o seu sétimo livro, O Amor e Depois, revela que não é da ordem da razão ou da desordem da paixão que o amor e o texto, ali, se equivalem.



Desde seu primeiro livro, Trajetória de Antes, lançado em 1999, até o mais recente, ela percebe que agora há mais síntese e depuração e, embora seus motivos poéticos continuem os mesmos, mudaram o tom e a perspectiva.

"Esse 'amor' do livro é uma espécie de consentimento. Essa maneira de ver as coisas mudou, sinto isso, que o livro tem uma clareza, uma leveza, quase uma alegria".

Na orelha, a escritora Adriana Lisboa (Azul-corvo, 2010), afirma que os versos de Mariana "passam longe do exibicionismo formal e são antes o peneirar do ouro no rio". Mas, ainda assim, exigem dela uma "leitura competente".

Não se imagine, contudo, que tratam-se de poemas autoritários, apenas para iniciados. É que, sem cruzar o senso comum (excluindo, por exemplo, certa tradição confessional de versos egoicos), aí é que seus outros atributos revelam-se.

Como ela diz, seus poemas buscam, na verdade, uma sensibilidade poética: "Parece óbvio, mas não é, porque isso envolve perceber certas sutilezas. Existe a virtude da síntese e existe a virtude da sutileza, as duas têm esse poder de falar mais do que está dito num poema".

Para ela, que foi finalista do prêmio Jabuti em 2006 e em 2008, com os livros Fazer Silêncio e Almádena, essa sensibilidade "significa ler o que aparentemente não está dito, ver o que à primeira vista não aparece, implica numa leitura em muitos níveis, uma leitura interessada".



Maior do que o desejo - No poema que dá título ao livro, nos versos finais ("como se fosse possível/ em vida a paz dos mortos"), não é apenas alguém que não tem ilusões quanto ao amor que escreve — até porque, a seu ver, o amor tem "a dimensão de uma verdade", e está até mais presente nos poemas quando não é referido.

"É um amor maior do que tudo o que pode o desejo. Um amor até à revelia de mim mesma, como a sensação de ser uma presa pequena, sem existir nisso nenhuma sugestão de menosprezo, porque, afinal de contas, é uma alegria ser presa desse amor. É aquilo que, para mim, já está numa outra dimensão, maior que a de um sentimento, é um consentimento".

E daí surgem versos como o do poema Como Quem Pesca: "Esperar ainda é pouco. Mais é esperar como quem pesca absorto entre dois céus — um barco fadado às trevas, feito para ser levado ao fundo e o mar, desmesurado, não leva... Serena e soberana fera que vem lamber as mãos de um homem por um instante e por obséquio".

Formada em jornalismo e mestre em Literatura e Crítica Literária, a poeta paulistana de 34 anos pensa que o jornalismo a influenciou na atividade crítica. Entre os poetas brasileiros, ela diz que sente mais afinidades com os que "passaram ao largo da revolução modernista": Cecília Meireles, Henriqueta Lisboa e o Jorge de Lima da Invenção de Orfeu.

Dos contemporâneos, admira muito a obra da Maria Lúcia Dal Farra e a poesia de Marize Castro. E também "vibra" com o trabalho de Alberto Pucheu. "Ele transita criativamente entre a crítica e a criação, propondo uma maneira de ver e de pensar a literatura, hoje, valorizando essa relação de afeto, de fervor, de entusiasmo na miscigenação entre o poético e o filosófico, entre a vida e a linguagem".

Num tempo em que a banalização da linguagem (do mal?) parece ser a regra, Mariana acredita que "a poesia pode ousar comover, pode desafiar nossa capacidade de criar beleza, e não passar como passa o nosso tempo".

E mais: "Pode ser uma poesia que funda uma espécie de clareira, uma abertura para o canto, para o sublime que não está distante das coisas reais nem está separado do cotidiano, só que, para ser percebido, pede contemplação, olhar atento, compromisso com a vida que anima a linguagem".

adblock ativo