Novos trabalhos de Jean Moebius Giraud chegam ao Brasil

Finalmente, os fãs do icônico quadrinista/artista francês Jean Moebius Giraud podem dizer que estão bem servidos de sua obra no Brasil. Com os recentes lançamentos do álbum "Olhos de Gato" e a conclusão da série "O Mundo de Edena", parte significativa de sua produção está à disposição do público.

Mérito do Nemo, selo da Editora Autêntica que, desde sua criação, em 2011, vem lançando, sistematicamente, em edições de luxo (capa dura, papel cuchê) a obra do artista, morto em março de 2012.



Logo na inauguração o selo lançou a Coleção Moebius, que teve sete volumes e trouxe, entre outras HQs, inéditas ou já publicadas no Brasil, a série "A Garagem Hermética", uma das mais famosas do artista.



Já a partir de 2013 iniciou-se a publicação da série em seis volumes O Mundo de Edena, totalmente inédita no país.



Além dessas coleções, ainda houve fôlego para lançar duas belíssimas parcerias de Moebius com o escritor e dramaturgo franco-chileno Alejandro Jodorowsky: "Garras de Anjo" e "Os Olhos do Gato".



Do grosso de sua obra (além de O Incal, já publicado no Brasil pela Devir), só falta a Nemo lançar Blueberry, uma das séries mais definitivas do western em HQ, em parceria com o escritor belga Jean-Michel Charlier. Fica a torcida.

Gato e Edena

"Os Olhos do Gato", título mais recente de Moebius nas prateleiras, foi sua primeira parceria com Jodorowsky. A HQ, que quase não tem texto e se desenvolve de forma ágil, é um desbunde visual místico e psicodélico em glorioso P&B.



É obra que, para ler, leva-se menos de dois minutos. Mas para admirar, pode-se levar a vida inteira, graças aos desenhos magníficos de Moebius.



Já "O Mundo de Edena" tem uma gênese curiosa: inicialmente, era uma HQ promocional criada sob encomenda da montadora francesa Citröen, na qual dois personagens, Stel e Atana, cruzavam um planeta alienígena a bordo de um modelo recém-lançado, em 1983.



Moebius gostou tanto dos personagens que decidiu aproveitá-los em uma HQ própria, transformando Stel e Atana em mecânicos espaciais, às voltas com espaçonaves à deriva em planetas estranhos.



Ao longo dos seis volumes da série, Moebius fez gato e sapato (no bom sentido) dos personagens, lançando-os em situações (e planetas) surreais, abertas à interpretações várias e de viés psíquico.

