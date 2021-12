Novo membro da ABL, Antonio Torres participa da 11ª Bienal

Mãe Stella de Oxóssi, Antônio Torres e Ana Maria Gonçalves são alguns dos nomes da literatura brasileira que estarão presentes na 11ª Bienal do Livro da Bahia. O evento começa nesta sexta-feira, 8 e irá até o dia 17 de novembro no Centro de Convenções da Bahia. A visitação acontece das 10h às 22h e o ingresso custa R$ 4 (inteira).

Com programações para todas as idades, o público poderá prestigiar, nos 10 dias da Bienal, lançamentos de livros, encontros de escritores, uma programação específica para o público adolescente e o lançamento de quatro espaços culturais: Café Literário, Território Jovem, Baú de Histórias e Praça de Poesia e Cordel.

O evento terá a presença de mais de 160 autores brasileiros de diversos estilos e gêneros literários, como João Ubaldo Ribeiro, Fabrício Carpinejar, Thalita Rebouças, Nelson Maca e a apresentação de uma convidada internacional, a escritora Guadalupe Nettel.

Mãe Stella de Oxóssi e Nelson Maca participam da sessão Os orixás do cotidiano na terça-feira, 12, onde irão discutir os papéis desempenhados pela influência das entidades do candomblé no dia a dia. Escolhido para ocupar a 23ª cadeira da Academia Brasileira de Letras, Antônio Torres, junto com Rodrigo Lacerda, participará da sessão O romance inventando o Brasil no sábado, 16.

