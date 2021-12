Novo livro de Harry Potter ganha edição brasileira no dia 31 de outubro

A oitava história de Harry Potter - Harry Potter e a Criança Amaldiçoada - chega às livrarias brasileiras no dia 31 de outubro. O livro é uma edição do roteiro de ensaio da peça Harry Potter and the Cursed Child, uma história original de J.K. Rowling, Jack Thorne e John Tiffany, com direção de Thorne, que estreia em Londres neste fim de semana. O livro vai ser publicado pela editora Rocco, que detém a obra do bruxinho no Brasil.

Uma pré-venda será aberta no dia 16 de agosto.

"Tantos anos após a publicação de Harry Potter e as Relíquias da Morte, último livro da série que transformou o mercado editorial mundial e a vida de tantos leitores, é com grande alegria que trazemos para o Brasil a oitava história de Harry Potter", afirmou o editor Paulo Rocco em um comunicado divulgado nesta quarta-feira, 27.

A editora também divulgou a sinopse da obra:

"Sempre foi difícil ser Harry Potter e não é mais fácil agora que ele é um sobrecarregado funcionário do Ministério da Magia, marido e pai de três crianças em idade escolar. Enquanto Harry lida com um passado que se recusa a ficar para trás, seu filho mais novo, Alvo, deve lutar com o peso de um legado de família que ele nunca quis. À medida que passado e presente se fundem de forma ameaçadora, ambos, pai e filho, aprendem uma incômoda verdade: às vezes as trevas vêm de lugares inesperados."

adblock ativo