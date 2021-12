Novo livro da saga "Millenium" será lançado em agosto

O quarto livro da saga "Millenium", obra do falecido escritor Stieg Larsson, será colocado à venda no dia 27 de agosto em pelo menos 35 países, confirmou nesta terça-feira ao jornal "Dagens Nyheter" uma porta-voz da editora sueca Norstedts.

"Det som inte dödar oss (O que não nos mata, em tradução livre)" foi escrito pelo sueco David Lagercrantz, conhecido por ser coautor da biografia do jogador Zlatan Ibrahimovic.

"Assinamos um contrato com 35 dos 45 países nos quais a série de Stieg Larsson foi publicada", explicou ao jornal "Dagens Nyheter" Linda Altrov Berg, porta-voz da Norstedts.

O novo livro terá mais de 500 páginas na versão sueca, dando continuidade à história protagonizada por Mikael Blomkvist e Lisbeth Salander. A publicação coincide com o 10º aniversário do primeiro volume, "Os homens que não amavam as mulheres", no país escandinavo.

Lagercrantz foi escolhido para escrever o quarto livro da saga "Millenium" pelo pai e o irmão mais novo de Larsson, Erland e Joakim, respectivamente.

"É comum dizer que um bom título tem que ter vários significados. O que eu queria usar no livro é a enorme mitologia que Stieg Larsson deixou, o mundo que criou", afirmou o autor ao "Dagens Nyheter".

"Lisbeth Salander não é qualquer personagem. É grande por seus talentos, mas também por seu contexto e passado", afirmou.

A quantidade de páginas do novo livro não foi algo pensado, confessou Langercrantz, que afirmou que só buscava inserir na história "muitas intrigas", da mesma forma que fazia Larsson, autor da saga que vendeu mais de 80 milhões de exemplares no mundo todo.

