Novo 'Cinquenta Tons' bate recorde de livro de Dan Brown

"Grey", o mais recente livro da saga "Cinquenta tons de cinza", da autora britânica E.L. James, bateu recorde de vendas na primeira semana após o lançamento, conforme dados divulgados nesta quarta-feira, 24, no Reino Unido.

Narrado da perspectiva do empresário milionário Christian Grey, o livro vendeu mais de 640 mil cópias no país desde que foi publicado em 18 de junho, data do aniversário do protagonista. Até agora, o recorde era de "O símbolo perdido" do escritor americano Dan Brown, que em 2009 vendeu mais de 550 mil cópias nos primeiros dias de publicação.

Embora a obra de E.L. James não tenha agradado à crítica, o livro se transformou em um sucesso também nos Estados Unidos, onde arrecadou mais de US$ 1,1 milhão (R$ 3.380.711) em apenas quatro dias.

"Recebemos um apoio magnífico de todo o setor. A emoção e o entusiasmo que a publicação de 'Grey' geraram é totalmente incrível. Estou encantada com estes primeiros resultados", afirmou Susan Sandon, da editora Cornerstone.

A trilogia de "Cinquenta tons", cujo primeiro livro chegou às livrarias em 2011, se tornou o sucesso editorial da década, com mais de 125 milhões de cópias vendidas em todo o mundo e tradução para mais de 52 idiomas.

