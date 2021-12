Nova trilogia de Laurentino Gomes será sobre a escravidão

O jornalista Laurentino Gomes, autor da trilogia best-seller e premiada sobre a história do Brasil - que cobre da chegada da família real à proclamação da República -, vai escrever agora sobre a escravidão. Serão, novamente, três volumes e o primeiro está previsto para 2019. O projeto deve ser encerrado em 2022 e os livros serão publicados pela Globo.

"Como são livros-reportagem, vou percorrer três continentes - África, Europa e Américas - com o objetivo de entrevistar pessoas e visitar dezenas de lugares relacionados à história da escravidão, como os pontos de onde partiam os navios negreiros na costa da África e as regiões de desembarque no Brasil, no Caribe e nos Estados Unidos", diz Gomes em comunicado. Para ele, este é o assunto mais importante da história do Brasil e uma questão ainda não resolvida.

Seus três livros anteriores, 1808, 1822 e 1891, ganharam o Jabuti de livro-reportagem e acabaram levando, também, o troféu de Livro do Ano de Não Ficção.

