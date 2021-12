Nova edição de O Capitão da Guerrilha é lançada nesta sexta

De inimigo número 1 da ditadura a mártir por ter sido morto em 1971 "defendendo a causa da justiça, da democracia e da reforma agrária". A trajetória do capitão Carlos Lamarca, que desertou do Exército e abdicou de uma vida pacata de pai de família para se transformar num dos principais militantes da luta armada no Brasil, foi contada pelos jornalistas Emiliano José e Oldack de Miranda num dos principais livros sobre os anos de chumbo.

A primeira edição de Lamarca, O Capitão da Guerrilha é de 1980. Agora, os autores estão lançando na sexta-feira, às 18 horas, na Livraria Cultura (Shopping Salvador), a 17ª, revisada e ampliada com algumas correções e a atualização, contando os eventos que resultaram no resgate histórico do papel de Lamarca na luta política pela democratização do País.

Ele foi anistiado em 1993. Em 2007, o Ministério da Justiça, o promoveu post-mortem ao posto de coronel, concedendo indenização de R$ 300 mil à família pela sua morte pelos órgãos de repressão, e uma pensão vitalícia de R$ 12 mil à família.



Mas essa história está longe de acabar. Na terça passada, em decisão de primeira instância, o juiz substituto da 21ª Vara Federal do Rio, Guilherme Corrêa de Araújo, cancelou as portarias de 2007 do Ministério da Justiça em favor da família de Lamarca. A ação na Justiça Federal do Rio foi movida por clubes militares, integrados por elementos que consideram Lamarca um traidor e nunca engoliram sua anistia, aprovada 22 anos após sua morte no sertão baiano.



Os advogados da família do capitão vão recorrer da decisão do juiz Araújo no Tribunal Regional Federal.

A polêmica é a oportunidade para quem leu rever e quem ainda não conhece, descobrir a história de Lamarca, através do livro-reportagem de Emiliano e Oldack. Ex-militantes de esquerda, que conheceram de perto os bastidores das organizações guerrilheiras que combateram a última ditadura brasileira (1964/1985), assim como testemunharam os horrores dessa luta, os jornalistas reconstituem a trajetória do carioca Lamarca, desde o tempo que entrou na Escola de Preparação de Cadetes, em Porto Alegre, em 1954, até a sua morte na localidade de Brotas de Macaúbas, na Bahia. Na confecção do texto final, contaram com a colaboração do jornalista Adilson Borges.

Deserção



Foi no Exército que ele tomou consciência da exploração do homem pelo homem, da injustiça social provocada pelo capitalismo e conheceu o sofrimento dos pobres. "Eu vim servir ao Exército pensando que o Exército estava servindo ao povo, mas quando o povo grita por seus direitos é reprimido. Aqui, o Exército defende os monopólios, os latifundiários, a burguesia. O povo é sempre reprimido. Esse Exército é podre e eu não aguento mais...", desabafou Lamarca, em 1966, pouco antes de desertar do seu posto de capitão, entrar para a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), cair na clandestinidade e enfrentar a ditadura, tentando, com seu exemplo, mobilizar as massas para derrubar o regime militar.



Planejava, junto com companheiros, pilhar o arsenal do quartel onde servia em mais de 600 armas. Mas um imprevisto impediu a concretização do plano. Ele teve que se contentar em levar apenas "63 fuzis FAL, algumas metralhadoras INA, uma pistola 45 e farta munição".

Os autores revelam que a intenção de Lamarca ao desertar era implantar imediatamente um foco guerrilheiro no interior do Brasil, para sensibilizar o campesinato e os operários, como fizeram em Cuba, Fidel Castro e Che Guevara. A promessa do "foquismo" feita por dirigentes da VPR, como Onofre Pinto, teria apressado a decisão de Lamarca de desertar.



Mas, logo ele descobriu que também entre os companheiros da clandestinidade, havia muita política. Homem de ação, Lamarca entrou em conflito com outro ícone das esquerdas: Carlos Marighella, comandante da ALN.

Apesar de terem lado e contarem a história de Lamarca do ponto de vista das esquerdas - isso fica evidente quando tratam as mortes de guerrilheiros pelos órgãos de repressão de "assassinatos" e as mortes cometidas pelas guerrilheiros de "justiçamentos", além de chamarem os assaltos a bancos dos grupos revolucionários de "expropriação" - Emiliano e Oldack não omitem a opinião que o capitão da guerrilha tinha sobre Marighella.



Reproduzem uma carta de Lamarca para a mulher Maria Pavam, já exilada em Cuba com os dois filhos do casal, em que o guerrilheiro faz o seguinte comentário sobre o colega: "Pensam que ele (Marighella) é o líder comandante da Revolução no Brasil. É engano, primeiro porque não tem qualidade para isso, é egoísta, personalista e desleal, e segundo porque a Organização dele (não tem nome - usa-se o nome dele) é mal-estruturada". Lamarca se irritou, particularmente com o fato da ALN ter ficado com as armas que ele pilhou ao desertar. Foi buscar o material de arma na mão num dos esconderijos de Marighella.

Vibrante como um thriller do papa do cinema-político Costa-Gavras (especialmente Estado de Sítio, filme que trata do sequestro de um adido militar americano pelos Tupamaros no Uruguai), o livro Lamarca, o capitão da guerrilha é uma aula de história recente, mostrando todo o clima pesado e opressivo da luta entre militares e guerrilheiros.



Relata a fibra de alguns, a traição forçada de outros que não suportaram os horrores da tortura. Questiona a Lei da Anistia no Brasil, que colocou uma pedra em cima de crimes hediondos cometidos durante os anos de chumbo. Lembra que alguns torturadores e colaboradores do regime militar conseguiram fica impunes e voltar a ter uma vida normal após a redemocratização.

