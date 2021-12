Nobel de Literatura tem dois livros lançados no Brasil

Mark Twain uma vez disse que "a diferença entre a verdade e a ficção é que a ficção faz mais sentido". Certamente, a jornalista bielorussa Svetlana Aleksiévitch tem uma compreensão profunda deste fato. Não a toa, os relatos orais que ela apresenta em seus livros lhe valeram o prêmio Nobel de Literatura em 2015.

Neste ano, coincidindo com a visita da autora ao Brasil durante a última Flip - Festa Literária Internacional de Paraty, a Companhia das Letras começou a publicar seus livros no Brasil, com tradução direto do original russo: Vozes de Tchernóbil, traduzido por Sonia Branco, e A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, vertido para o português por Cecília Rosas.

Os dois já publicados compartilham estrutura idêntica: são compilados de relatos orais, de centenas de pessoas. Juntas, as histórias que essas pessoas contam formam uma história maior e até então não revelada. Juntos, seus livros contam uma outra história, ainda maior: o fim dos homens e mulheres soviéticos.

Catástrofe nuclear

Ocorrido há 30 anos, o desastre nuclear de Tchernóbil assombrou o mundo por várias (e óbvias) razões. Mas talvez a principal - para o mundo ocidental, especialmente - é que o regime socialista soviético, totalitarista por natureza, sempre escondeu a real extensão de suas consequências.

Não adiantou muita coisa, como sabemos - e o acidente em si acabou apressando a dissolução da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), então já em marcha.

Em Vozes de Tchernóbil, Aleksiévitch oferece uma visão completa e inédita do pior acidente nuclear da história. Há depoimentos de bombeiros, esposas, filhos, liquidadores (os pobres coitados - armados de pás - que recolhiam terra contaminada), engenheiros químicos, moradores das localidades próximas, professores - todo tipo de gente.

A cada depoimento, lemos não apenas histórias tristes de pessoas que deram suas vidas para tentar debelar o incêndio e o posterior vazamento de radiação. Lemos relatos de vidas arrasadas, famílias, cidades inteiras evacuadas - tudo dito com a simplicidade e a sinceridade das pessoas comuns, distante do trololó oficial (e mentiroso) das autoridades.

O que fica óbvio é que, ocorrido o acidente, ninguém, absolutamente ninguém, nem cientistas, nem governo, nem populares, ninguém tinha noção do que era aquilo.

Pilotos de helicópteros militares foram alguns dos primeiros a serem mobilizados para debelar o incêndio no reator nuclear, despejando pranchas de chumbo e, depois, areia - tudo isso pairando sobre as chamas radioativas. Nenhum deles viveu muito tempo.

"Para atingir o alvo corretamente, os pilotos abriam as cabines e cravavam os olhos para determinar a inclinação necessária: direita-esquerda, acima-abaixo. As doses (de radiação no local) eram uma loucura!", relata Guenádi Gruchevói, diretor da Fundação para as Crianças de Tchernóbil.

Em torno da usina, foi estabelecida uma zona de exclusão de 30 quilômetros. Mas muitas pessoas - camponeses, principalmente - simplesmente ficaram, ao léu. Camadas de terra superficiais precisavam ser removidas e enterradas profundamente. Todos os animais, domésticos e silvestres, eram abatidos a tiros.

"Enterrávamos o bosque... Serrávamos as árvores, reduzindo-as a metro e meio, envolvíamos em plástico e as empurrávamos para uma fossa. (...) Não sei em qual poeta li que os animais são outros povos. E eu os exterminava às dezenas, centenas, milhares, sem saber sequer como se chamavam", relata o liquidador Arkádi Fílin.

Passadas três décadas, a catástrofe ainda parece um fenômeno maior do que aquilo que a razão dá conta: "Depois de Tchernóbil, o que restou foi a mitologia de Tchenóbil. Os jornais e as revistas competem entre si para ver quem escreve as coisas mais terríveis, e esses horrores agradam, sobretudo, àqueles que não os viveram. (...) Por isso, o que se deve fazer não é escrever e sim anotar. Documentar os fatos. Mostre-me uma novela fantástica sobre Tchernóbil. Não há! Nem haverá! Garanto", afirma o jornalista Anatóli Chimánski.

Mulheres soldado

A pegada dura, sem retoques, mas ainda assim tocante, é a mesma de A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que compila depoimentos das mulheres soldado soviéticas que combateram na 2ª Guerra Mundial.

Publicado na URSS em 1985, teve muitos trechos censurados pelo Partido Comunista, porque eles "destronavam a mulher heroína soviética", dada a crueza de detalhes. Nesta edição, os trechos censurados foram incluídos.

Eis um deles, a título de amostra: "Capturávamos prisioneiros e levávamos para o destacamento. Mas não fuzilávamos, era uma morte leve demais para eles: nós os esfaqueávamos como porcos, com as baionetas, cortávamos em pedacinhos. (...) O que você sabe a respeito dessas coisas?! Eles queimaram minha mãe e irmãzinhas em uma fogueira no meio da aldeia".

