Nildão comanda Conversas Plugadas e relança livro no TCA

"No mundo em que vivemos, com tanta coisa chamando a nossa atenção, fica difícil não reagir. É duro ser estátua", explica o cartunista, designer e poeta paraibano Nildão, que comanda o Conversas Plugadas nesta quinta-feira, 3, às 19 horas, no Teatro Castro Alves. A entrada é franca.

No mesmo dia, no foyer do TCA, Nildão também lança a reedição de seu livro de cartuns É Duro Ser Estátua. Acostumado a promover eventos que, geralmente, assemelham-se às baladas (em bares e com direito a DJs), Nildão disse ter recebido o convite com surpresa.

Na conversa, ele falará sobre suas obras, seu tempo criativo como artista e sua relação de amor com as palavras. "Quero mostrar às pessoas coisas que faço e ouvir o que elas têm a dizer. Elogios são muito bacanas, mas as críticas são importantes. Até porque, é como digo: o ego é filho de uma égua", brinca o cartunista.

Colorido

Apresentado ao público pela primeira vez no fatídico 11 de setembro de 2001, no lançamento de É Duro Ser Estátua (na época, um livro de cartuns em preto e branco), o foco não estava no livro. "Nunca esqueço: eu tentava chamar a atenção para o meu livrinho lá na Aliança Francesa, enquanto as pessoas só queriam saber de terrorismo", lembra Nildão.

Quatorze anos depois, o livro possui 52 cartuns coloridos e alguns atualizados, como é o caso do menino que deixou de segurar um disquete, substituindo-o por um smartphone. "Tenho esse cuidado de produzir coisas atemporais, para que nada se perca", explica o artista.

adblock ativo