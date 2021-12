Nelson Cerqueira lança "Uma Visita a Jorge Amado"

A obra do escritor Jorge Amado sempre seguiu os pressupostos estéticos / ideológicos orientados pelo Partido Comunista da União Soviética, o que contraria visões dicotômicas sobre a recepção da obra amadiana.

A afirmação é do escritor, professor, poeta, jornalista e doutor pela Indiana University (EUA), Nelson Cerqueira, que lança, nesta quarta-feira, 4, na Livraria Cultura do Salvador Shopping, a obra "Uma Visita a Jorge Amado", selo da Imago.



No livro, uma pesquisa de fôlego sobre a obra do escritor baiano, Nelson Cerqueira defende que Amado sempre foi obediente e adepto da linha estética do Partido Comunista da URSS, que queria implantar no país um projeto que direcionava a leitura e a produção artística aos ideais do comunismo.

Linhas de recepção

Nelson explica que há duas linhas de recepção sobre a obra de Jorge Amado. A primeira, a chamada crítica tradicional, divide a obra de Jorge Amado em dois períodos: de 1930 a 1953, quando a literatura do escritor grapiúna seria classificada como panfletária, sem valor artístico, e a de 1958 até o final da vida do romancista, que seria denominada de popular.

Já a segunda linha de recepção, a da crítica marxista, ainda de acordo com o Nelson, considera que no período de 1930 a 1953, ao contrário da crítica tradicional, a literatura amadiana seria engajada, tendo como ponto alto a trilogia Subterrâneos da Liberdade. Para esta corrente, de 1958 até a morte do escritor, reconhecido em todo o mundo, a sua obra literária seria considerada burguesa.

O ineditismo da obra de Cerqueira é fugir desta visão dicotômica. "Em estudo profundo partir do princípio que buscava entender as variações ideológicas na obra de Jorge Amado. Meu desafio foi o de apontar que a obra de Jorge Amado foge desta visão dicotômica: tradicional e marxista".



Para Nelson Cerqueira, a obra de Amado, sempre segue uma linha contínua, coerente com os ideais comunistas. "Não existe fase um e fase dois", defende.



Pesquisador

A obra tem prefácio do acadêmico Edivaldo Boaventura, que também assina as orelhas do livro, que contém 240 páginas e texto bilíngue (português / inglês).



"...Cerqueira, como pesquisador, vai ao encontro das obras básicas, fundantes, que influíram decisivamente na produção intelectual do autor, sobretudo Bakthin e Gorky. Examina, primeiramente, o realismo e a política do partido comunista; em seguida, a etnopoética no cordel e no romance; e por fim os contornos medievais e o herói proletário", informa.

Literatura

Nelson Cerqueira, doutor e mestre em Literatura comparada pela Indiana University, escreveu, entre outros, o livro "A Critica Marxista de Franz Kafka", "A estética da recepção da poesia de Agostinho Neto" e "Hermenêutica & literatura: Um estudo sobre William Faulkner e Graciliano Ramos".

