Nairzinha lança livro com cantigas tradicionais

A pequena Nairzinha tem quatro anos, é espevitada e vai contaminar a garotada com muita diversão. O nome ela herdou da sua criadora: a pesquisadora do folclore infantil brasileiro Nairzinha, que traz consigo uma experiência de 42 anos no estudo de brincadeiras. Mas, a menina tem um desafio: lutar contra a solidão do brinquedo eletrônico.

Esse embate divertido começa no livro Cirandando com Nairzinha, que será lançado no sábado, a partir das 16h, na Livraria Cultura, e marca a estreia da personagem.

Além disso, esse é o projeto inicial da Lúdico - editora fundada por Nairzinha ao lado de Paula Paranhos e Marcelino Neto, dois jovens empreendedores do mercado editorial.

"Ela é a minha interlocução com o mundo infantil, enquanto que eu continuarei discutindo com os adultos". A escritora se refere ao projeto Cirandando Brasil que tem duas ferramentas de ação: capacitação de educadores (26 mil profissionais já passaram pela formação) e preservação da memória da brincadeira.

Protagonista



Cirandando com Nairzinha é o primeiro livro da pesquisadora voltado para as crianças. "A garotada me perguntava: por que você só faz livro de cantiga para minha professora?", comenta a autora.

Então, ela decidiu finalmente materializar o seu antigo desejo de dar vida à personagem que deve protagonizar outras aventuras.

A publicação vem acompanhada de um CD com 50 cantigas de roda e cançonetas. De acordo com Nairzinha, um dos diferenciais do material é resgatar a tradição dispersa na memória popular. Por isso, as canções vêm com novos arranjos em ritmos como frevo, ijexá e reggae.

"Tivemos muita preocupação em apresentar as letras e a intenção da brincadeiras. Nas ilustrações do livro, os pequenos vão encontrar as formas de brincar com essas canções".

Ludicidade nas livrarias



Outra empreitada que enche de brilho os olhos de Nairzinha é a Lúdico Editora. A proposta é colocar nas livrarias e escolas o capital simbólico da estudiosa, além de descobrir e incentivar o trabalho de novo autores preocupados com a infância.

"A nossa editora implementa projetos e não nasce só para vender livros. Ela surge para disseminar ideias, comportamentos e apresenta um mundo lúdico escondido".

Depois de colocar Nairzinha nas ruas, o próximo desafio da Lúdico é o lançamento do livro Dodói… Nem Tanto. A intenção é reunir brincadeiras de leito para os pequenos doentes.

"Há muito eu venho me preocupando com a solidão da criança no hospital. Eu quero mostrar que a alegria é o único ingrediente que vai ajudá-la no tratamento. Quando ela achar que não tem ninguém para brincar, o livrinho vai ser o fiel companheiro".

Coexistência tecnológica



De acordo com Nairzinha, entusiasta dos conteúdos populares, a marca da infância atual é o isolamento.



"As crianças usam celular, videogame e estão cheias de atividades. Eu sou adepta das novas tecnologias. Não concordo é com a lógica da solidão".



A escritora enfatiza que é importante a coexistência de diferentes modos de divertimento, mas diz que é preciso entender que as ferramentas tecnológicas não são as únicas opções de lazer.

"Essa solidão também tem a ver com a comodidade dos pais. Dentro de um pequeno apartamento, é mais fácil manter uma criança distraída vendo televisão do que inventar jogos para ela".

Nairzinha acredita que a garotada anseia por pequenas coisas como construir um aviãozinho de papel ou brincar com um barquinho.



"As crianças gostam de ser protagonistas das suas histórias. Estamos vivendo em uma sociedade que o simples ficou muito complicado".

