Myriam Fraga homenageia Jorge Amado com Memórias de Alegria

Em 1991, por razões familiares, a poeta e diretora da Fundação Casa de Jorge Amado, Myriam Fraga, preferiu não ir a um Festival Cultural em Azilah, presidido por Jorge Amado. Mesmo sabendo que aquela poderia ter sido uma das experiências mais fascinantes da sua vida. A situação a fez escrever o poema Viagem a Marrocos, dedicado a Jorge e Zélia, que foi publicado no número 23 da revista Exu.

Três meses depois, recebeu uma mensagem do casal, de Paris. A mensagem dizia que, apenas ao lerem o poema, foi apagada a tristeza da ausência da amiga.

Fruto da convivência e da amizade entre eles, essa história integra o capítulo que Myriam Fraga chamou de Inconfidências, do livro Memórias de Alegria, que será lançado nesta sexta-feira, 27, às 11 horas, na Fundação Casa de Jorge Amado.

Além desse aspecto da intimidade, a publicação reúne comunicações, palestras e textos apresentados por Myriam em eventos diversos, como no Colóquio Jorge Amado, na Universidade de Sorbonne (Paris), em 2002 (O Documento e a Ficção).

Dimensão poética

Após as muitas comemorações e eventos em torno do centenário do escritor, no ano passado, em que Myriam representava a FCJA, ela sentiu necessidade de dar uma visão mais pessoal sobre Jorge e Zélia.

Ela salienta que, por ser "muito poeta e pouco teórica", o livro tem uma dimensão mais marcada pela poesia: "Não é um livro pretensioso, são flashes e impressões que eu tive".

Em Memórias de Alegria a poeta e escritora resgata a primeira visita que fez ao casal em Paris, em 1989, quando foram recebidos por Danielle Mitterrand para um café da manhã.

Inédito no Brasil, o ensaio Imagens de Salvador nas Narrativas Urbanas de Jorge Amado, publicado no ano passado na Revista Turia, de Madri (Espanha), também enriquece a publicação.

Outro capítulo transcreve uma mesa-redonda, por ocasião do Ciclo de Palestras sobre Jorge Amado em 2002, no Museu Carlos Costa Pinto, que reuniu os ilustradores da obra do escritor, como Carybé, Mario Cravo, Floriano Peixoto e Calasans Neto. "Eles pareciam umas crianças brincando", lembra Myriam.

Também há um delicioso texto sobre a relação do escritor com antigas livrarias baianas. E produções mais recentes, como o ensaio A Presença do Orixá na Obra de Jorge Amado, apresentado no II Curso Jorge Amado (promovido pela Academia de Letras da Bahia e FCJA neste ano), integram a publicação.

