Museus do Ipac participam da Flipelô

Os museus geridos pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC) vão participar da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), entre os dias 7 e 11 de agosto. Este ano, o evento, que é promovido pela Fundação Casa de Jorge Amado, fará uma homenagem ao poeta baiano Castro Alves.

Durante a Flipelô, os museus irão funcionar em horário especial: quarta (7/8), das 10h às 20h; quinta (8/8) e sexta (9/8), das 10h às 19h; sábado (10/8), das 10h às 20h e domingo (11/8), das 10h às 17h.

“Sempre prestigiamos esta festa que acontece no Pelourinho e onde o IPAC conta com o Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica, o Museu Tempostal, o Centro Cultural Solar Ferrão e o Laboratório de Educação Digital. Além disso, nosso interesse este ano ficou maior devido à homenagem a Castro Alves, pois administramos o Parque Histórico Castro Alves, localizado em Cabaceiras do Paraguaçu, onde nasceu o poeta!”, explicou Fátima Santos, que está à frente da Diretoria de Museus (Dimus).

Nesta edição, os museus do IPAC terão atividades especiais, como a exposição “Na Trilha do Poeta”, que acontecerá no Parque Histórico Castro Alves (PHCA) e na Galeria do Centro Cultural Solar Ferrão, e a mostra "Tempoesia", apresentada no Museu Tempostal. A programação é extensa e os detalhes estão disponíveis no site da Flipelô.

