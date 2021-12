Musa de Vinícius de Moraes autografa livro em Vilas

Sétima esposa e musa inspiradora de Vinícius de Moraes, Gessy Gesse realiza neste sábado, 8, uma tarde de autógrafos do livro Minha vida com o poeta. O evento acontece a partir das 16h, no Shopping Villas Boulevard, em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, Região Metropolinada de Salvador.

O livro tem como particularidade revelar como os 7 anos vividos por Vinícius em Salvador influenciou a vida e carreira do poeta, na companhia da "Morena Flor", em casa construída por ele em Itapuã. A obra ainda expõe a realidade social da Bahia de sua época.

