Muniz Sodré ocupará Cadeira que pertenceu a Mãe Stella de Oxóssi na ALB

O jornalista, sociólogo e tradutor baiano Muniz Sodré de Araújo Cabral toma posse no próximo dia 31 de outubro, da Cadeira nº 33, da Academia de Letras da Bahia (ALB), que era ocupada pela acadêmica Maria Stella de Azevedo Santos, mais conhecida como Mãe Stella de Oxóssi. O evento será realizado às 20h, no Palacete Góes Calmon, com a saudação do acadêmico e reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), João Carlos Salles Pires da Silva.

Muniz nasceu em 12 de janeiro de 1942, no município de São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia. Iniciou sua vida profissional em Salvador e, atualmente, é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem 36 livros publicados entre obras acadêmicas e de ficção, além de ser professor visitante em várias universidades estrangeiras.

“Para mim, é importante ocupar uma Cadeira já mantida pela ialorixá da comunidade litúrgica a que pertenço (o Ilê Axé Opô Afonjá), porque Mãe Stella de Oxóssi foi um ponto alto e intelectualizado da governança espiritual", ressaltou, Muniz Sodré.

adblock ativo