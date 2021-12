Mulheres Que Fazem Arte promove roda de conversa online sobre escrita criativa

O evento de economia criativa feminina Mulheres Que Fazem Arte promove nesse sábado, 20, às 16h, roda de conversa sobre “Escrita Criativa – Formação, publicação independente e escrita criativa manejada por mulheres”, com a escritora Júlia Grilo, mediado por Heloísa Lima, produtora cultural e idealizadora do projeto. A conversa ocorre em formato de live nos perfis do Facebook e Youtube. Os links serão disponibilizados no Instagram (@mulheresquefazemarte).

A programação do MQFA inclui mais três rodas de conversa sobre temas pertinentes ao setor de economia criativa feminina. Por causa da pandemia causada pelo coronavírus, a edição presencial vai ocorrer de forma online no dia 27 de março, com link divulgado nas redes sociais da feira.

O evento ocorre em Feira de Santana desde 2018, auxiliando na divulgação dos trabalhos realizados por mulheres do segmento. “Existem várias artistas que não sabem o que é economia criativa. O MQFA vem como uma forma de dar luz a esse segmento e divulgar essas mulheres”, explica a idealizadora do projeto, Heloisa Lima.

O Brasil é um dos maiores mercados de economia criativa no mundo. De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS), em 2015, esse setor movimentou cerca de R$ 155 bilhões do Produto Interno Bruto (PIB).

Durante o mês de março o projeto tem apoio financeiro da Prefeitura de Feira de Santana através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer via Lei Aldir Blanc, direcionada Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

