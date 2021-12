Morte de grandes escritores mobiliza a indústria editorial

O interesse despertado pela notícia da perda de escritores rapidamente se converte em números de reimpressões, novas edições e vendas, chegando até a desbancar os best-sellers do momento.

A morte de García Márquez, que aconteceu na Quinta-feira Santa, pegou desprevenidas as livrarias, que viram seus estoques de Cem Anos de Solidão se esgotarem no feriadão.

Na semana seguinte, a Record reimprimiu dez mil cópias da obra e, em julho, mais oito mil exemplares com novo projeto gráfico. Além da obra-prima do escritor colombiano, a editora reimprimiu todos os seus títulos de ficção, com tiragens entre três e cinco mil unidades.

Da morte de García Márquez até esta semana, a rede Cultura registrou aumento de 290% nas vendas de títulos do autor. Em geral, a maior procura é pelos livros mais populares dos autores, mas também há crescimento na venda dos títulos menos conhecidos.

"O bacana é que se consegue divulgar as outras obras também. Nos 20 dias anteriores à morte de Rubem Alves, a Cultura vendeu 15 títulos diferentes do autor. Nos 20 dias seguintes, foram 30 obras diferentes", explica Ricardo Schil.

De acordo com o coordenador comercial da Cultura, o comportamento é parecido nas vendas de livros físicos e e-books. "A venda de e-books ainda está muito concentrada nos lançamentos. Apesar disso, livros digitais desses autores também tiveram uma alteração grande, em escala menor, mas na mesma proporção", completa.

A dinâmica também resvala em adaptações das obras para cinema e TV. "No caso de Ariano Suassuna, infelizmente, a principal obra, O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta, (1971) estava esgotada na editora. As pessoas então procuraram O Auto da Compadecida (1955), mas a leitura de teatro não é tão fácil para o grande público, o que fez com que o filme também tivesse uma saída surpreendente", diz Schil.

Livros usados



Além das novas edições, o mercado de livros usados também é impactado pela busca dos títulos de escritores recém-falecidos.

Na Estante Virtual, maior rede de sebos do Brasil, por exemplo, a procura de A Casa dos Budas Ditosos (1999), de João Ubaldo Ribeiro, teve um crescimento de 1000% na semana após a morte do escritor.



O mesmo aconteceu com Almanaque Armorial (2000), de Ariano Suassuna, que registrou um aumento de 850% de procura na semana seguinte ao seu falecimento.

Esta semana, quase um mês após os falecimentos, os dois escritores estão no topo dos mais vendidos pela rede.



"A Culpa é das Estrelas (2012), de John Green, que era o primeiro no ranking, já foi desbancado por dois livros do João Ubaldo, Viva o Povo Brasileiro (1984) e Sargento Getúlio (1971). O Auto da Compadecida (1955), de Suassuna, vem pouco adiante, no sexto lugar", destaca o presidente da Estante Virtual, André Garcia.

"Outro aspecto muito interessante é a procura por livros pouco conhecidos, que ganha força nessas semanas. Por exemplo: Sempre aos Domingos (1988), de João Ubaldo, e História d'O Rei Degolado nas Caatingas do Sertão (1976), de Suassuna".

Para ele, a experiência mostra que em momentos como estes não é prática dos livreiros aumentarem os preços dos livros convencionais.

"Apenas as obras raras valorizam mais. A Coleção Obra Jornalística Gabriel García Márquez 5 Vol, por exemplo, teve um aumento de 120%. De R$ 145, passou para R$ 320 após a morte do autor".

Ponto fora da curva



Apesar de reconhecer o aumento nas vendas, o setor editorial não comemora tanto os ganhos, considerados temporários e restritos aos medalhões da literatura.

"É um ponto fora da curva, não sustenta. A gente tenta aproveitar, mas paulatinamente o interesse volta para a curva que estava, que em geral é bastante expressivo. Se fosse um instrumento de marketing tão bom assim, a gente ia começar a matar escritor", brinca Sergio Machado, presidente e publisher da Record.



Primo Maldonado, diretor da livraria baiana LDM, chama a atenção para a necessidade de reverenciar os escritores antes da morte. "Isso deveria acontecer até mais com a pessoa em vida, essa divulgação dos livros, dos seus feitos, as homenagens".



Segundo ele, as lojas da rede, por não serem tão populares, não chegam a sentir tanto a procura por esses autores após a notícia de suas mortes. "O aumento é maior na nossa área de distribuição".

