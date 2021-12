Morre o escritor colombiano Álvaro Mutis

O escritor colombiano Álvaro Mutis, ganhador do Prêmio Cervantes 2001, morreu neste domingo aos 90 anos na Cidade do México, onde residía desde 1956, informou através do Twitter o Conselho Nacional da Cultura e das Artes (Conaculta).

Sua esposa Carmen Miracle informou que a causa da morte foi uma longa doença que o fez ser hospitalizado no domingo passado.

Entre as obras poéticas de Mutis, destacam-se "Los elementos del desastre" (1953), e "Memoria de los hospitales de ultramar" (1959). Como romancista, escreveu "La mansión de Araucaíma" (1973).

Em 1997, ganhou o Prêmio Príncipe de Astúrias das Letras e, em 2001, o Cervantes, a distinção máxima dada aos escritores em língua espanhola.

