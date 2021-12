Morre o dramaturgo italiano Dario Fo, prêmio Nobel de Literatura em 1997

O dramaturgo e ator italiano Dario Fo, prêmio Nobel de Literatura em 1997, morreu nesta quinta-feira, 13, aos 90 anos, em um hospital de Milão, onde se encontrava internado desde alguns dias por problemas respiratórios, segundo os meios de comunicação italianos.

Fo nasceu em 24 de março de 1926, no norte da Itália, e ainda que tenha estudado pintura e arquitetura, é principalmente reconhecido por sua faceta de dramaturgo, o que lhe rendeu o Nobel em 1997.

Ele formou um casal consagrado intelectualmente com Franca Rame, que morreu em 2013, e ambos se dedicaram a um teatro político e satírico com o qual narraram os problemas da sociedade e do seu tempo.

Fo publicou mais de 100 obras teatrais e vários outros livros. O anúncio do Prêmio Nobel de Literatura de 2016 sai nesta quinta-feira, 13.

