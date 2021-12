Morre autor de ficção científica Frederik Pohl, aos 93 anos

Frederik Pohl, um prolífico autor norte-americano de ficção científica que publicou o aclamado "Gateway", em 1977, morreu aos 93 anos, segundo o agente literário do escritor.

Pohl morreu na segunda-feira em um hospital perto de sua casa em Palatine, Illinois, um subúrbio ao noroeste de Chicago, disse o agente Mitchell Waters.

"Nos entristeceu contar a amigos e leitores que Fred foi para o hospital com problemas respiratórios nesta manhã e morreu nesta tarde", informou um comunicado publicado no site na Internet do autor.

Pohl, que também escreveu poesias e trabalhou como editor, é reconhecido por "Gateway", que conta a história de uma estação espacial escondida em um asteróide. O livro ganhou quatro importantes prêmios de ficção científica, incluindo o prêmio Hugo, e mais tarde foi adaptado a um jogo de computador.

Pohl, que nasceu em 1919 e cresceu no Brooklyn, Nova York, conquistou o U.S. National Book Award de ficção científica por seu livro "Jem" em 1980, o único ano em que um prêmio foi dado para a área de ficção científica.

Pohl foi coautor em 1991 de "Our Angry Earth", um ensaio polêmico contra a destruição do meio ambiente pela humanidade, com o escritor Isaac Asimov. No início de sua carreira, Pohl colaborou com o renomado autor de ficção científica Cyril M. Kornbluth.

Muitos dos trabalhos e ideias do escritor foram adaptados para a tevê.

Pohl, que teve um poema como primeira obra publicada em 1937, também serviu na 2a Guerra Mundial.

adblock ativo