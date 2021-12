'Minha Mãe É Uma Peça' é lançado em livro

Dona Hermínia há tempos deixou de ser a mãe de Paulo Gustavo - mais exatamente, desde que ele criou a personagem que foi para o palco e, depois, ganhou a tela.

A Dona Hermínia da ficção vive às turras como ex-marido, detesta a nova mulher dele, uma perua com quem vive uma disputa de gato e rato. "Na realidade, são amicíssimas", diz Paulo Gustavo. A mãe dele, realmente, é uma peça. Agora, também, um diário. Paulo Gustavo lança nesta terça, 10, no Rio, o livro Minha Mãe É Uma Peça, em parceria com Ulisses Mattos e Fil Braz. Lembram-se do final de Minha Mãe É Uma Peça - O Filme? Dona Hermínia vira uma celebridade na TV?

Pois agora, meio autoajuda, mas principalmente para esculachar, Dona Hermínia reflete sobre o excesso de peso da filha, sobre as opções de sexo do filho gay. Ela própria fala muito de sexo. "Achei engraçado uma pessoa que não faz sexo ficar falando do assunto", diz Paulo.

Que Paulo tenha virado uma celebridade, faz parte. É ator, dramaturgo, tem superexposição no teatro, no cinema e na TV. Paulo tem um monte de seguidores no Instagram. Quando corria na praia, meio mundo corria atrás dele, com ele. "Passei a correr na academia." Sua mãe, afinal, pode falar de sexo - ele travestido de mãe -, mas a Dona Hermínia real não é psicóloga, socióloga coisa nenhuma. Se dependesse dos convites, sua mãe, a verdadeira, não sairia do estúdio, como convidada dos mais variados programas. "A gente cuida muito para evitar que isso ocorra." Mesmo assim, mamãe, além de ser peça, é muito popular.

Tem, seguidores nas redes sociais, não dá conta dos pedidos de selfie quando a identificam no aeroporto. Em dezembro, Paulo Gustavo foi às compras com a mãe, no Shopping Iguatemi, aqui em São Paulo. Criou-se um tumulto tão grande que os seguranças foram lhe segredar ao ouvido se seria preciso acionar um esquema especial para que pudessem ir embora.

É o preço do sucesso, mas também é resultado de muito trabalho. Paulo Gustavo consegue estar na TV com o 220 Volts, maior audiência do Multishow e também assina o roteiro da próxima temporada do Vai Que Cola (Multishow, de novo). Tem também o Paulo Gustavo na Estrada, um reality show que disseca sua rotina. No teatro, 220 Volts está com ingressos esgotados até a perder de vista.

Hiperativo virou um sucesso de mais de um milhão de espectadores e Minha Mãe É Uma Peça há muito deixou esse número para trás. No cinema, o recorde de Minha Mãe É Uma Peça também já ficou para trás. Ele iniciou as filmagens de Vai Que Cola - O Filme, no Rio, e em 2016 volta ao set (de cinema) com Minha Mãe 2. Alguma coisa a ver com o livro? "Nada. O livro é só uma brincadeira, uma curtição." Como sempre, seus tietes, e os de Dona Hermínia, vão amar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

