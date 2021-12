Mineira Conceição Evaristo será a homenageada da Flica 2018

A mineira Conceição Evaristo, que além de escritora é militante do movimento negro, vai ser a homenageada da oitava edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica). O evento gratuito vai acontecer entre os dias 11 e 14 de outubro, no município de Cachoeira, no Recôncavo baiano.

Uma das principais expressões da literatura brasileira e afro-brasileira, Conceição relembrou a trajetória durante lançamento do evento, na tarde desta segunda-feira, 4, no Palácio Rio Branco (praça Municipal).

“Eu não nasci rodeada de livros. Nasci rodeada de histórias, toda uma escuta. Todas as histórias orais prepararam a minha sensibilidade para ser escrita”, reflete.

Ela falou, ainda, sobre a importância ter uma mulher negra sendo homenageada na festa literária. “É um passo em direção da democratização da leitura e escrita”, acredita.

Programação

Entre as atividades da feira estão lançamentos de livros, contação de histórias infantis, exposições, feira de economia solidária e biblioteca móvel. Além de oficinas de leitura e de reciclagem, apresentações teatrais, rodas de conversa, brincadeiras, jogos e espaços de integração.

Das atrações confirmadas estão duas mesas com a participação de Silviano Santiago, Marcus Vinícius Rodrigues, Julián Fuks, Aidil Araújo Lima, Zack Magiezi, Edgard Abbehusen, Noemi Jaffe e Alberto Mussa.

Para o Fliquinha, espaço voltado para o público infantil, quatro foram divulgadas: Lulu Lima, Cássia Vale, Roger Mello e Odilon Moraes. A programação completa ainda será anunciada.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

