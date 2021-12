Miguel de Cervantes ganhará portal digital em 2015

A diretoria da Fundação Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes visa como projeto principal para 2015 desenvolver um "grande espaço digital" sobre o autor de "Dom Quixote", coincidindo com o quarto centenário da segunda parte do livro (1615).

Este espaço digital será realizado com a colaboração do Centro de Estudos Cervantinos da Universidade de Alcalá (Madri) e a Associação de Cervantistas, segundo informaram fontes da Universidade de Alicante (leste da Espanha).

Também será desenvolvido no próximo ano um portal dedicado à Academia Brasileira de Letras (ABL) e serão concretizadas as parcerias com a Biblioteca Nacional da Colômbia, a Biblioteca Luis Ángel Arango e as principais universidades do país latino para a criação da Biblioteca Virtual das Letras Colombianas.

A Universidade de Alicante sediou nesta quinta-feira a reunião da diretoria da Fundação Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, presidida por Manuel Palomar, reitor da universidade e vice-presidente executivo da fundação.

A diretoria aprovou um plano de atuação para 2015 com destaque, entre outras iniciativas, para a comemoração do 15º aniversário da entidade, fundada em dezembro de 2000, cujo objetivo é divulgar para todo o mundo, através da internet, a cultura produzida em espanhol.

Ao que se refere ao Centro de Competencia en Digitalização IMPACT, administrado pela Fundação da Cervantes e com sede na universidade, seu trabalho incluirá a criação de um Conselho Internacional de Pesquisa com o objetivo estabelecer um centro de referência mundial no âmbito das tecnologias para digitalização.

A Fundação Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes em 2000, presidida pelo escritor Mario Vargas Llosa, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 2010 e do Prêmio Cervantes de 1994. A fundação oferece na livre acesso pela internet a mais de 188 mil registros bibliográficos.

adblock ativo