Mesa da Flica é cancelada por motivo de segurança

A mesa As Imposições do Amor ao Indivíduo, que aconteceria neste sábado, 26, às 21h, foi cancelada após os protestos que aconteceram nesta manhã na Festa Literária Internacional de Cachoreira (Flica). A organização do evento informou à imprensa que não conseguiria garantir a integridade física dos convidados.

A mesa teria a presença do filósofo Luis Felipe Pondé e do sociólogo Jean-Claude Kaufmann. Os manifestantes levantaram a possibilidade de protestarem contra o filósofo Luis Pondé, pois o consideram um reacionário de direita.

A situação durante a Flica ficou complicada quando os organizadores tiveram que cancelar a mesa Donos da Terra? - Os Neoíndios, Velhos Bons Selvagens porque ativistas prostestaram contra a presença do sociólogo Demétrio Magnoli. O sociólogo, que é contra a política de cotas para negros, foi acusado de racismo pelos manifestantes.

adblock ativo