Mesa da Flica discute mercado editorial no país

Os tabus das linhas editorias no Brasil serão discutidas na Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) em um debate entre Carlos Andreazza (editor-executivo da Record), Valéria Pergentino (editor da Solisluna) e o mediador, um dos curadores do evento, Aurélio Schommer. A mesa ocorrerá na quinta-feira, 30, às 19h.

Estão na pauta do evento o aumento das editoras independentes, a imparcialidade do mercado editorial e interesses comercias nos lançamentos. O questionamento do papel das "publicadoras", que colocam os escritores para custear todo o processo de publicação, também está entre os assuntos abordados.

