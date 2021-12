Material didático sobre Copa pretende aguçar senso crítico

Aproveitando o gancho da Copa do Mundo no Brasil, que começa em menos de dois meses, os escritores baianos Saulo Dourado e Breno Fernandes resolveram destrinchar o tema de uma forma didática para o público infantojuvenil.

Eles lançaram, no último dia 10, a coletânea "Show de Bola e Cidadania", com três livros sobre o impacto do evento no País. O formato do livro é bastante direto, porém lúdico e com caráter bastante didático.



Nele, três personagens de diferentes partes do Brasil - Bahia, Goiás e Rio Grande do Sul - se alternam em apresentar suas cidades, culturas e, claro, as preparações para a Copa do Mundo. Os volumes, no entanto, não ficam restritos à parte preparatória e cultural das cidades-sede, e toca também em pontos mais sensíveis, como insegurança, problemas com infraestrutura e até mesmo drogas. Um dos livros, por exemplo, explora o uso do crack no Brasil.

Fernandes e Dourado têm experiência em publicações para este público e contam que a ideia de criar um material sobre a Copa do Mundo veio de forma natural. Fernandes explica que o tema, tão em evidência na mídia e no dia a dia dos brasileiros, "pedia" uma análise mais aprofundada para crianças.



"Tratar da Copa era algo natural para a gente. Acredito que crianças e jovens compreendem a proporção desse evento, não só esse, como as Olimpíadas também. No entanto, eles não têm uma noção sistematizada dos temas abordados no livro, e a forma que apresentamos é bem didática", conta.

"Esse é um assunto tão falado por todos os públicos que a gente achou interessante apresentar às crianças e, ao mesmo tempo, usar esse gancho para falar sobre outros conteúdos", completa Dourado.



Abordagem didática



Segundo eles, a ideia é que os livros funcionem como suplemento a ser trabalhado em sala de aula. Para isso, todos os volumes contam com manual para professor e aluno, com sugestão de exercícios e debates.

"A publicação é interdisciplinar, ou seja, pode ser usada em várias matérias diferentes", diz Fernandes. Para pedagogos e professores, essa flexibilidade é interessante, porque apresenta ao aluno formas mais interessantes - qual criança não gosta de esporte? - de encarar o conteúdo programático escolar.

O formato do livro já foi testado antes. Dourado lembra que, em 2010, na Copa da África do Sul, foi lançado material sobre o tema que foi bem aceito por escolas e alunos.



Distribuição



Apesar de os livros serem para acompanhamento escolar, poucas instituições já adotaram ou estão a par do lançamento. Segundo Dourado, a distribuição dos volumes será feita a partir da solicitação à editora, Aê. Para isso, tanto os autores quanto a Aê estão visitando escolas e instituições ligadas ao esporte. "Queremos que atletas, clubes e associações adotem os volumes como bandeira", finaliza.

