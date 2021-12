A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), em sua 13° edição homenageia o autor paulista, Mário de Andrade, falecido em fevereiro de 1945. A Flip acontecerá entre os dias 1° e 5 de julho.

Reconhecido por sua contribuição na criação de ideias inovadoras, Mário, trouxe questões centrais para novos debates sobre o país, a vida cultural e a literatura. A sua vida e obra parecem ter antecipado discussões atuais, que a Flip pretende pautar e atualizar em sua edição 2015.

A sua atuação nas questões ligadas a patrimônio material, mas sobretudo imaterial, inspiram a exposição História e Oficios do Território. Inaugurada em dezembro de 2014, com uma jornada de debates, a mostra está em cartaz no Espaço Experimental de Cultura - Cinema da Praça, em Paraty, até o dia 8 de março.

Portal EBC Mário Andrade será homenageado na Flip 2015

De acordo com o curador da Flip, Paulo Werneck, "Mário é um autor para o Brasil do século XXI, com vida e obra a serem redescobertas, rediscutidas, postas em debate." A homenagem prevê, entre outras ações, uma conferência de abertura, mesas sobre o autor na programação principal e na FlipMais (programação da Casa da Cultura) e uma exposição. O curador também pretende levar novas gerações de intérpretes de sua obra literária e poética.

Mario de Andrade nasceu em São Paulo, no dia 9 de outubro de 1893. Professor, crítico, poeta, contista, romancista e músico, formou-se pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. O poeta foi uma das figuras centrais da Semana de Arte Moderna de São Paulo, em 1922.

Durante sua trajetória, Mário Andrade fundou a Sociedade de Etnografia e Folclore. Foram de sua autoria os versos "Paulicéia Desvairada", considerada o marco inicial da poesia modernista no Brasil. Suas obras estão agrupadas em dezenove volumes com o título de Obras Completas.

Entre elas estão: Há uma Gota de Sangue em Cada Poema (1917), Losango Cáqui (1926), Amar, Verbo Intransitivo (1927), Macunaíma (1928), Os filhos da Candinha (1943), Primeiro Andar (1926) e Belasarte (1934). Mário de Andrade faleceu em São Paulo, no dia 25 de fevereiro de 1945, vítima de um ataque cardíaco.

